Risultati tiro a volo/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: finali del trap

I risultati del tiro a volo alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, giovedì 29 luglio 2021, ci promettono grandi emozioni dall’Asaka Shooting Range di Tokyo, perché sono in programma le finali del trap maschile e femminile, con ambizioni azzurre più che legittime in una specialità che tradizionalmente ci ha regalato di frequente soddisfazioni. Sarà una giornata giapponese molto lunga per i risultati del tiro a volo e in particolare del trap, perché già dalle ore 2.00 italiane della notte cominceranno le ultime due serie delle qualificazioni, che sono cominciate già nella giornata di ieri, mentre alle ore 7.30 è in programma il via alle finali, che naturalmente definiranno il podio e il vincitore della gara sia maschile sia femminile del trap, risultati attesissimi per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020, perché il tiro a volo è tradizionalmente uno dei nostri sport di punta e già ci ha portato una bella medaglia nei giorni scorsi anche in questa edizione dei Giochi, per la precisione l’argento conquistato lunedì da Diana Bacosi nello skeet, che è l’altra specialità olimpica di questo sport. Ricordiamo che nel trap ci sarà poi anche la gara a coppie miste (un uomo e una donna), che sarà a sua volta molto attesa per l’Italia, ma naturalmente adesso pensiamo alle due competizioni individuali.

RISULTATI TIRO A VOLO OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI IL TRAP MASCHILE E FEMMINILE

Presentiamo allora tutto ciò che avremo da seguire oggi per i risultati tiro a volo alle Olimpiadi Tokyo 2020, dunque le gare del trap maschile e femminile. Per quanto riguarda gli uomini, dopo le prime tre serie delle qualificazioni, che sono state disputate ieri, l’equilibrio è totale: al comando ci sono ben cinque tiratori con 74/75, tra di loro l’italiano Mauro De Filippis e anche il rappresentante di San Marino Gian Marco Berti, che sogna una medaglia olimpica che sarebbe storica per la Repubblica del Titano. I sei migliori tiratori al termine delle cinque serie di qualificazioni del trap accederanno alla fase finale: dopo i primi 15 tiri, il quinto e il sesto vengono eliminati, il terzo e il quarto si giocano il bronzo mentre naturalmente il primo e il secondo si contenderanno oro e argento. Stessa formula naturalmente anche nella gara femminile e i risultati del tiro a volo alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi vedono grandi protagoniste Italia e San Marino pure tra le donne: Silvana Stanco e la sammarinese Alessandra Perilli infatti finora hanno 74/75, mentre a quota 72/75 troviamo l’altra azzurra, cioè naturalmente la nostra portabandiera Jessica Rossi, che fu campionessa olimpica a Londra 2012 ed è pienamente in corsa per raggiungere la finale anche oggi.

