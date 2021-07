Risultati Tiro Arco-Tiro a segno/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Bacosi per l’oro

Sono sotto ai riflettori, oggi lunedì 26 luglio 2021 i risultati del tiro con l’arco e del tiro a segno per le Olimpiadi di Tokyo 2020: siamo dunque ancora protagonisti sia allo Yumenoshima Final Field come al’Asaka Shooting Range e dunque pure impazienti di dare spazio ai nostri beniamini, italiani in primis, che proveranno oggi a riempirci di orgoglio. Il programma per questa due discipline oggi è fitto e come al solito si comincerà molto presto. Per il tiro con l’arco infatti vero oggi la prova a squadra maschile che comincerà, per i primi turni, alle ore 2.30 di mattino, con finali attese verso le nove del mattino italiano. Per il tiro a segno attenzione poi ai turni di allenamento per le prove a squadre miste di carabina e pistola 10 metri (con cui si comincerà alle ore 2.00), ma specialmente alle qualificazioni e poi alle finali dello Skeet, uomini e donne, messe in calendario dalle ore 7.50 italiane.

RISULTATI TIRO CON L’ARCO TIRO A SEGNO OLIMPIADI TOKYO 2020, OCCHIO A BACOSI

Appuntamento che concentrerà l’attenzione degli appassionati italiani in questo giornata dedicata ai risultati del tiro con l’arco come del tiro a segno, è certo quello dello skeet dove vi sono ampie possibili di medaglia per l’Italia. Da programma le prime a cominciare daranno le donne, con il secondo turno di qualificazione: da qui solo in sei prenderanno parte alla finale, attesa alle ore7.50. i riflettori sono dunque tutti puntati sull’italiana Diana Bacosi, che solo ieri ha chiuso il primo turno con il miglior punteggio, segnando un totale di 75 ed è dunque gran favorita oggi per la finale: punteggio pieno poi anche per la cinese Meng Wei, mentre solo a quioa 73 la statunitense Smith e la russa Vinogradova. Per gli uomini, nel primo turno di qualificazione ha ben fatto l’azzurro Tammaro Cassandro, che ha chiuso la serie da terzo con 74: meglio del nostro beniamino solo il francese Delauny e lo statunitense Hancock. Solo 17^ e a rischio eliminazione nel prossimo turno di qualificazione Gabriele Rossetti. Venendo poi alle prove del tiro con l’arco va detto che l’Italia non sarà presente nella gara a squadre maschile, visto che a Tokyo abbiamo portato un solo azzurro. Gran favoriti ancora una volta gli arcieri della Corea del Sud, praticamente imprendibili sulla carta: attenzione però anche a Olanda, Cina e Giappone.

