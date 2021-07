Risultati tiro a volo, tiro con l’arco, tiro a segno/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live

I risultati del tiro alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, sabato 31 luglio 2021, ci promettono grandi emozioni perché sono in programma tre finali, una a testa per ciascuna disciplina. Per la precisione, nelle prossime ore vivremo le finali della gara individuale maschile del tiro con l’arco, quella della gara a coppie mista (un uomo e una donna) del trap di tiro a volo, ma anche quella della carabina 50 metri tre posizioni del tiro a segno femminile. Sarà una giornata giapponese molto lunga per i risultati in ogni specialità. Nel tiro con l’arco, che si disputa presso il Yumenoshima Final Field, sarà una lunga cavalcata per i ragazzi con un tabellone ad eliminazione diretta che comincerà con gli ottavi di finale già dalle ore 2.30 italiane della notte e poi si andrà avanti nell’ordine naturalmente con quarti, semifinali ed infine le finali, che saranno in programma alle nostre ore 9.30 per quanto riguarda il terzo e quarto posto ed infine alle ore 9.45 per la finalissima che stabilirà primo e secondo posto. Le speranze per l’Italia sono affidate a Mauro Nespoli, che affronterà subito il brasiliano Marcus D’Almeida nel primo degli otto ottavi di finale, poi speriamo naturalmente che possa essere protagonista anche nei turni successivi. Dalle ore 7.45 avremo i quarti, le semifinali saranno dalle ore 8.45 ed infine come detto ci saranno le due finali per caratterizzare la mattina italiana con i risultati tiro con l’arco alle Olimpiadi Tokyo 2020.

RISULTATI TIRO OLIMPIADI TOKYO 2020: BEN TRE FINALI OGGI

Presso l’Asaka Shooting Range ci saranno invece altri due emozionanti appuntamenti con le finali per i risultati tiro alle Olimpiadi Tokyo 2020. Mettiamo in primo piano la gara a coppie mista del trap di tiro a volo, perché l’Italia vorrà cercare il riscatto rispetto alla gara individuale nella quale non è riuscita a salire sul podio. La coppia azzurra sarà formata da Mauro De Filippis e dalla nostra portabandiera Jessica Rossi: i due non fanno più coppia nella vita, ma cercheranno di regalarsi comunque una gioia indimenticabile dal punto di vista sportivo. Le qualificazioni di questa gara che farà il proprio debutto alle Olimpiadi saranno già alle ore 2.00 di notte italiane, mentre le finali saranno dalle ore 6.30, naturalmente prima quella per il bronzo e poi quella per l’oro, con l’obiettivo di festeggiare ancora qualcosa nel tiro a volo, che finora ci ha dato l’argento di Diana Bacosi nello skeet. Quanto al tiro a segno invece oggi la giornata sarà dedicata alla gara della carabina 50 metri tre posizioni femminile, il cui programma comincerà già alle ore 5.00 della notte italiana con le qualificazioni e poi dalle ore 9.00 ci sarà invece la finale che designerà la vincitrice e la composizione del podio, sperando che possa essere protagonista anche l’azzurra Sofia Ceccarello, che proverà a recitare come outsider.

