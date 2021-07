Risultati tiro con l’arco/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: c’è Boari

RISULTATI TIRO CON L’ARCO

I risultati del tiro con l’arco e del tiro a segno alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, venerdì 30 luglio 2021, ci promettono grandi emozioni perché sono in programma due finali, quella della gara individuale femminile del tiro con l’arco e quella della pistola 25 metri del tiro a segno sempre al femminile. Sarà una giornata giapponese molto lunga per i risultati del tiro con l’arco, che si disputa presso il Yumenoshima Final Field, perché sarà una lunga cavalcata per le ragazze con un tabellone ad eliminazione diretta che comincerà con gli ottavi di finale già dalle ore 2.30 italiane della notte e poi si andrà avanti nell’ordine naturalmente con quarti, semifinali ed infine le finali, che saranno in programma alle nostre ore 9.30 per quanto riguarda il terzo e quarto posto ed infine alle ore 9.45 per la finalissima che stabilirà primo e secondo posto. Presso l’Asaka Shooting Range invece oggi la giornata sarà dedicata quasi esclusivamente (a parte alcuni allenamenti in altre specialità) alla pistola 25 metri femminile, il cui programma comincerà già alle ore 2.00 della notte italiana con le qualificazioni e poi dalle ore 7.00 ci sarà invece la finale che designerà la vincitrice e il podio, ma dobbiamo segnalare che purtroppo in questa gara non ci saranno al via tiratrici azzurre e di conseguenza non avremo speranze di medaglia per l’Italia.

Risultati canottaggio/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: ancora 4 finali

RISULTATI TIRO CON L’ARCO OLIMPIADI TOKYO 2020: LUCILLA BOARI PER L’ITALIA

Presentiamo allora tutto ciò che avremo da seguire oggi per i risultati tiro con l’arco alle Olimpiadi Tokyo 2020, perché è quella che ci riguarda più da vicino oggi grazie alla presenza di Lucilla Boari, purtroppo l’unica delle tre azzurre in gara nel tiro con l’arco individuale femminile capace di superare le prime fasi di qualificazione, come ha fatto anche Mauro Nespoli nel torneo maschile, che però vivrà domani le sue fasi decisive. Come già accennato, per chi andrà avanti sarà una giornata davvero molto lunga, che per l’azzurra Lucilla Boari comincerà alle ore 10.22 locali (dunque le 3.22 di notte in Italia) con l’ottavo di finale, nel quale Boari dovrà affrontare la bielorussa Hanna Marusava. In caso di vittoria, Lucilla Boari dovrà poi sfidare nei quarti di finale la vincente della sfida tra la cinese Wu e la giapponese Nakamura, poi naturalmente si proseguirà ancora con le semifinali ed infine con le finali, che avranno almeno il vantaggio di essere ad un orario più che accettabile nel mattino italiano, sperando naturalmente che Lucilla Boari a quel punto sia ancora protagonista.

LEGGI ANCHE:

Risultati basket femminile/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, Francia e Usa!Il teologo musulmano contro il look delle pallavoliste/ "Siete figlie della castità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA