Risultati Tiro con l’Arco/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: oggi ranking round

RISULTATI TIRO CON L’ARCO, OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI RANKING ROUND

Si accenderanno solo oggi pomeriggio ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma questa mattina i riflettori saranno puntati sui risultati per il tiro con l’arco. La specialità, da cui pure ci attendiamo grandissimi risultati da parte della selezione italiana, è di scena con largo anticipo: con oggi pure vivremo il primo ranking round, femminile e maschile, dove avremo l’occasione di ammirare i nostri atleti ma pure cominciare a inquadrare i big e gli avversari che potrebbero dare del filo da torcere ai nostri beniamini. L’attesa verso questo primo assaggio per i risultati del tiro con l’arco è grande, e va detto che pure non dovremo attendere troppo anche per assistere alle prime finali di specialità. Da programma infatti tra sabato 24 e lunedì 26 luglio erano assegnate le medaglie per le prove a squadre (uomini, donne e mista), e di fila avremo i tabelloni singoli, con le finali donne per venerdi 30 luglio e quelle maschili previste il 31 luglio.

RISULTATI TIRO CON L’ARCO: PROGRAMMA, ORARI E AZZURRI

Pronti a dare spazio a questo venerdi dedicato ai risultati del tiro con l’arco, dal Parco di Yumenoshima, va subito detto che agli appassionati ancora una volta sarà chiesto il sacrifico di alzarsi presto dal letto. Da calendario ufficiale infatti il Ranking round femminile avrà inizio alle ore 2.00 italiane, mentre il ranking round maschile è atteso per le ore 6.00 del mattino. Ricordiamo dunque subito gli azzurri presenti: per il tabellone femminile big da tenere d’occhio saranno senza dubbio Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli, che pure saranno tra le prime atlete a presentarsi ai blocchi di partenza. Per il tabellone maschile individuale invece l’Italia ha qualificato alle Olimpiadi 2020 di Tokyo Mauro Nespoli, già medaglia d’oro nella gara a squadre del tiro con l’arco alle Olimpiadi di Londra 2012: il piemontese è impaziente di vendicare l’esclusione ai quarti sofferta a Rio 2016 e certo ci regalerà scintille fin da oggi.

