Risultati volley donne/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, ultimo turno nei gironi

RISULTATI VOLLEY DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020

I risultati di volley donne alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono quelli dei match che si giocano lunedì 2 agosto: si chiude il programma della fase a gironi, diciamo subito che in campo abbiamo anche Italia Usa che, alle ore 4:05, ci dirà in che posizione di classifica terminerà la nostra nazionale, già qualificata ai quarti di finale ma ancora in attesa di scoprire quale sarà la sua prossima avversaria. Possiamo ricordare che sempre per il gruppo B si giocheranno Comitato Olimpico Russo Turchia e Cina Argentina, mentre nel gruppo A le tre partite in programma sono Serbia Corea del Sud, Giappone Repubblica Dominicana e Brasile Kenya.

Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà con i risultati di volley donne alle Olimpiadi Tokyo 2020, perché come detto dobbiamo capire in che modo verrà formato il tabellone dei quarti e contro quale nazionale giocherà l’Italia (approfondiremo il discorso, che però come vedremo non è affatto chiaro nemmeno ad un turno dal termine della prima fase); ora, siamo finalmente pronti a dare un breve sguardo ai match di oggi e la situazione di classifica nei due gironi.

RISULTATI VOLLEY DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Volendo riassumere il quadro dei risultati di volley donne alle Olimpiadi Tokyo 2020, possiamo dire questo: nel gruppo B, che è quello dell’Italia, abbiamo già la certezza aritmetica delle qualificate (oltre alle azzurre si tratta di Usa, Comitato Olimpico Russo e Turchia) ma con una situazione nella quale le prime tre possono scambiarsi la posizione a seconda di come finiranno le partite. Nel gruppo A invece regna l’incertezza: Brasile, Serbia e Corea del Sud sono già certe della qualificazione ai quarti, la Repubblica Dominicana difende 2 punti di vantaggio sul Giappone ma, poiché c’è la sfida diretta, ha bisogno di vincere per procedere nel torneo (in caso di sconfitta sarebbe comunque eliminata), inoltre ogni nazionale può sorpassare quella che si trova alle sue spalle, ma fare un solo passo avanti in classifica. Da questo punto di vista, capire quale potrebbe essere l’avversaria dell’Italia nei quarti è complicatissimo: diciamo che al Brasile non dovrebbe sfuggire il primo posto e dunque le azzurre non incroceranno le verdeoro, ma poi potrebbe ugualmente essere una tra Serbia, Corea del Sud e Repubblica Dominicana o Giappone. Bisognerà aspettare: cosa che ora faremo, aspettando che per i risultati di volley donne alle Olimpiadi Tokyo 2020 si inizi a giocare.

