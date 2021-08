Diretta Italia Usa/ Volley donne Olimpiadi Tokyo 2020 streaming video tv, big match

DIRETTA USA ITALIA VOLLEY DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020: AZZURRE PRIME?

Italia Usa è in diretta dalla Ariake Arena di Tokyo, con inizio alle ore 4:05 di lunedì 2 agosto: nella notte di casa nostra le ragazze di Davide Mazzanti sono in campo nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, impegnate nell’ultima partita del gruppo B. qualificazione ai quarti ampiamente ottenuta, ma la netta sconfitta subita dalla Cina nell’ultimo impegno – anche inaspettata, diciamolo – ha messo in discussione il primo posto nel girone: adesso infatti le azzurre hanno bisogno di unba vittoria per blindare la loro posizione e non sarà affatto semplice, visto che gli Stati Uniti sono una delle nazionali più forti al mondo (attualmente forse la numero 1) e corrono per la medaglia d’oro senza se e senza ma.

Alle spalle di queste due nazionali, anzi attualmente seconda nella classifica del gruppo B e già qualificata ai quarti come le due grandi rivali, troviamo la Russia ovvero il Comitato Olimpico Russo: attenzione, c’è il rischio che la diretta di Italia Usa di volley donne ci faccia terminare al terzo posto alle Olimpiadi Tokyo 2020 con conseguente quarto di finale più impegnativo. Vedremo, intanto possiamo provare a presentare i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA USA ITALIA VOLLEY DONNE: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

Come sempre la diretta tv di Italia Usa volley donne alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Sport, se non su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento anche perché si tratta di una partita singola, in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

DIRETTA USA ITALIA VOLLEY DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

Italia Usa di volley femminile non sarà una partita affatto semplice alle Olimpiadi Tokyo 2020. Le statunitensi hanno sempre vinto tranne il ko contro il Comitato Olimpico Russo, dunque hanno i nostri punti in classifica e il quoziente set non conterà più visto che nella sfida diretta una delle due sorpasserà l’altra. Gli Stati Uniti hanno vinto le tre edizioni di Nations League che sono state disputate, alle Olimpiadi hanno raggiunto le semifinali nelle ultime tre ma come noi hanno una sorta di maledizione in corso, visto che non hanno mai messo l’oro al collo. Guardando a oggi, il gruppo a disposizione del leggendario Karch Kiraly è di fatto lo stesso di qualche anno fa: quattro giocatrici giocano in Italia e Kimberly Hill quest’anno ha vinto tutto con Conegliano. Naturalmente l’Italia è pronta: ha già fatto vedere ottime cose in queste Olimpiadi Tokyo 2020 ma adesso sa di dover fare il passo decisivo, Italia Usa oltre a regalarci il primo posto nel girone – e dunque un avversario più malleabile ai quarti, almeno sulla carta – farebbe aumentare la nostra autostima e fiducia in vista dell’avvicinamento alla zona medaglie, tra poco si gioca e dunque noi ora lasciamo che a parlare sia il campo…



