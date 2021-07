Risultati Volley e Beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: ancora Italia

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: ANCORA IN CAMPO

Spazio ai risultati del Volley del Beach volley per le Olimpiadi di Tokyo 2020 oggi lunedì 26 luglio 2021: siamo ormai alla terza giornata di questi due tornei per i giochi nipponici e pure non vediamo l’ora di ridare la parola al campo. Il programma infatti sarà fitto e ricco di big, sia sulla sabbia che sul taraflex: qui pure saranno protagonisti gli azzurri della nazionale italiana, pronti ad affrontare il secondo turno della fase a gironi, dopo ave ben vinto al debutto solo due giorni fa. Ma vediamo subito quali saranno gli incontri che ci allieteranno in questo lunedi, dedicato ai risultati del volley e beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Cominciamo dunque dal programma sulla sabbia dove pure non saranno le coppie azzurre a farci compagnia: lo spettacolo però non sarà meno. Calendario alla mano vediamo che si comincerà alle ore 2.00 del mattino con il primo incontro e si continuerà a giocare fino a circa le 16.00 del pomeriggio italiano: tra i tanti incontri, ecco che sono da non perdere quello tra Mol-Sorum (bronzo agli ultimi mondiali) e Herrera-Gaviria come pure Pavan-Melissa contro Sude-Borger con le canadese campionesse iridate in carica.

Venendo ora ai risultati del volley per le Olimpiadi di Tokyo 2020 vediamo che sarà oggi il tabellone maschile il vero protagonista sul taraflex della Ariake Arena. Anche oggi davvero si comincerà molto presto: la prima sfida infatti è prevista per le ore 2.00 del mattino tra l’Iran (di ritorno da una vera e propria impresa contro la Polonia) e il Venezuela: solo alle ore 4.05 sarà poi big match tra Stati Uniti e Russia. Gli appassionati italiani poi devono segnarsi l’orario delle 7.20 del mattino italiano, oggi lunedì 26 luglio: è a quest’ora che saranno in campo gli uomini di Blengini per la sfida tra Italia e Polonia, di certo la più attesa di tutta la giornata a cinque cerchi, dove gli azzurri sfideranno i campioni del mondo in carica. A completare il programma odierno avremo poi alle ore 12.40 Giappone-Canada e alle ore 14.45 italiane la sfida tra Brasile e Argentina con i verterono di brunimmo pronti a fare ancora scintille contro Luciano De Cecco e colleghi.

