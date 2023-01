Rita Calabrò, moglie Michele Guardì/ Dal loro amore la nascita del figlio Alessandro

Rita Calabrò, ecco chi è la moglie del celebre scrittore e autore televisivo Michele Guardì

Rita Calabrò è la moglie del celebre autore televisivo e scrittore Michele Guardì, oggi ospite di Mara Venier nella nuova puntata di Domenica In per la presentazione del nuovo libro Il Polentone. Da sempre al suo fianco, Rita non si è mai tirata indietro nel supportare il compagno in ogni sua iniziativa professionale. Sul conto della moglie, tuttavia, sono davvero poche le informazioni disponibili in rete, questo perché entrambi sono sempre stati piuttosto abbottonati e riservati. Ad ogni modo, quel che emerge sulla dolce metà di Michele Guardì è che si tratta di una persona molto introversa, non amante delle luci dei riflettori e del gossip.

Di sicuro con i suoi modi di fare delicati e grazie alla sua semplicità ha conquistato il cuore di Michele Guardì, che è profondamente legato alla sua Rita. Chissà se oggi, domenica 29 gennaio, in occasione dell’intervista che rilascerà da Zia Mara, parlerà della sua storia d’amore con la Calabrò o se invece si limiterà a fornire solo qualche anticipazione sul suo ultimo libro.

Rita Calabrò, una presenza fondamentale nella vita sentimentale di Michele Guardì

Di certo, con la moglie Rita Calabrò, Michele Guardì ha condiviso grandi gioie e anche qualche dolore nel corso della sua vita, ma soprattutto c’è stato spazio per tante gioie professionali. Dietro i suoi numerosi successi, infatti, c’è sempre stata la sua presenza: mai Rita ha smesso di sostenerlo e di incoraggiarlo, spronandolo a dare del suo meglio in ogni progetto. Dagli esordi con Secondo voi (1977-1978) fino ai successi con Unomattina in famiglia, in onda su Rai 1, Rita Calabrò ha vissuto intensamente ogni tappa del suo compagno. Dalla loro storia d’amore, inoltre, è nato il figlio Alessandro, a cui entrambi sono davvero legatissimi e che in qualche modo rappresenta il fiore all’occhiello della loro splendida relazione.

