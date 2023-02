Rita Calabrò, moglie Michele Guardì/ “Il mio angelo custode”. Il figlio Alessandro

Rita Calabrò, chi è la moglie di Michele Guardì

Michele Guardì, celebre regista tv, sarà ospite della puntata di oggi, giovedì 2 febbraio, di Oggi è un altro girono. Guardì ha da poco pubblicato il suo nuovo romanzo “Il polentone”, ambientato nella Sicilia degli anni Settanta. L’autore e regista è sposato con Rita Calabrò da più di 50 anni. “Non è che mi sopporta. Mi capisce”, ha detto Guardì parlato della moglie sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Nella stessa intervista ha ricordato il loro primo incontro ad Agrigento: “Lei stava per ritornare nella sua Genova con la littorina.

Quel giorno, per la prima volta, decisi di non andare in macchina a Termini Imerese ma in treno. Così ci conoscemmo e ci scambiammo gli indirizzi”. Pochi giorni dopo a Genova ci fu un alluvione: “Le telefonai e rispose la madre, che mi informò che Rita stava spazzando l’acqua e il fango come l’intera città. Le comunicai che sarei arrivato a Genova la sera stessa. E così fu. Ci fidanzammo quel giorno ed è quasi 50 anni che stiamo felicemente insieme”.

Rita Calabrò e Michele Guardì: il figlio Alessandro e i nipoti

In un’intervista a Il fatto quotidiano, Michele Guardì ha definito la moglie Rita Calabrò “il suo angelo custode”. Il regista e la moglie hanno avuto un figlio, Alessandro, che non seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo ma ha studiato psicologia. Il figlio è diventato scrittore con il nome di Alessandro Salas. Alessandro ha reso i suoi genitori nonni di due nipoti: Tommaso e Maria Sole. “Mi definisco un nonno contento e gratificato. La mia nipotina è stata ribattezzata Michelina e sa perché? Perché ha il mio stesso carattere. Sa il fatto suo. La sera a ora di cena guarda tutti con autorevolezza e chiosa con voce squillante: Forza, andiamo tutti a tavola!”, ha raccontato il regista a Grandangolo Agrigento.

