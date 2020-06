Rita Dalla Chiesa e Katia Ricciarelli “Molestie? Basta dire no”/ Scoppia la polemica!

Pubblicità

Ospite nella nuova puntata di Io e Te, Rita Dalla Chiesa ha toccato anche un argomento molto delicato come quello delle molestie nel mondo dello spettacolo. Il movimento “MeToo” è famoso in tutto il mondo e sono tante le discussioni che hanno infiammato salotti televisivi e non. In Italia il simbolo di questo movimento è di certo Asia Argento, che più volte si è esposta contro Harvey Weinstein. Oggi anche Rita Dalla Chiesa ha detto la sua, scatenando anche un po’ di polemiche sul web. “Per evitare certe cose basta dire di no. – ha esordito la conduttrice, per poi aggiungere – Non serve neanche sempre andare alla polizia, basta un ceffone per dire ‘cosa stai facendo?’. Se in passato qualcuno mi ha fatto delle avances, ho risposto con un sorriso e ho declinato ogni invito”, ha poi rimarcato.

Rita Dalla Chiesa e Katia Ricciarelli, è polemica per le dichiarazioni a Io e Te

Rita Dalla Chiesa ha dichiarato di non essersi unita mai ad alcun movimento nella sua vita, compreso il Me Too. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Katia Ricciarelli, presenza fissa dello show di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco. “Io evidentemente non ero carina abbastanza, ma non ho mai avuto situazioni del genere”, ha ammesso infatti la cantate lirica. Così ha chiesto: “Voglio fare una domanda verso le donne che hanno taciuto: cosa avete fatto in questi 20 anni?” Parole che non nascondono dunque una vena polemica in entrambi casi e che infatti hanno già suscitato qualche critica del popolo dei social.



