RITA DALLA CHIESA/ Le denunce sui maltrattamenti degli animali (Italia Sì)

RITA DALLA CHIESA, I COMPIMENTI AI COLLEGHI

Rita Dalla Chiesa tornerà oggi pomeriggio su Rai 1 nel cast della trasmissione “Italia Sì” condotta da Marco Liorni. La giornalista e conduttrice è come noto molto attiva sui social e a inizio settimana ha voluto scrivere un tweet per fare un in bocca al lupo ad Alberto Matano e Lorella Cuccarini, che hanno cominciato la nuova stagione de La vita in diretta. “In bocca al lupo a @LCuccarini e #AlbertoMatano per la loro nuova sfida che comincia oggi pomeriggio con la @vitaindiretta. Aspettiamo i vostri sorrisi. Vi abbraccio”, ha scritto la Dalla Chiesa. La quale ha anche ritwittato un’analisi riguardanti gli ascolti fatti registrare da Storie italiane, un’altra trasmissione di Rai 1, condotta da Eleonora Daniele, che è risultata la trasmissione più vista nelle mattinate della scorsa settimana. Un segno, insomma, di come la Dalla Chiesa segua con attenzione e senza alcun tipo di rivalità o invidia il lavoro dei colleghi della prima rete.

LE DENUNCE SUI MALTRATTAMENTI DEGLI ANIMALI

Nei giorni scorsi Rita Dalla Chiesa si è anche spesa a difesa degli animali. Non solo dando il suo supporto a Fiordaliso, la nota cantante che ha avuto una discussione con un capotreno perché i suoi due chihuahua non erano provvisti di museruola mentre viaggiavano con lei (“Fatti valere, Fiorda! La museruola a quelle due pulci?”, ha scritto la Dalla Chiesa), ma anche rilanciando lo sdegno per la notizia di un uomo che a Partinico, in provincia di Palermo, ha torturato e ucciso una cagnolina di nome Ruth. “Esiste un commissario straordinario a #Partinico che si chiama #RosarioArena. Gli chiediamo di fare una dichiarazione pubblica in cui dissoci il paese da chi ha massacrato la cagnolina, e in cui chieda l’arresto del mostro. Abbiamo nome e cognome”, ha scritto in un tweet la Dalla Chiesa, che ha anche denunciato altri casi di maltrattamenti di animali compiuti negli scorsi giorni.

