Rita Dalla Chiesa “Mio fratello Nando ha salvato una donna”/ “Volevano buttarla giù”

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Rita Dalla Chiesa racconta in diretta Tv quanto accaduto pochi giorni fa a suo fratello Nando. L’uomo, infatti, ha molto probabilmente salvato una donna da morte certa. La giornalista ha spiegato nei dettagli quanto accaduto: “Nando era a casa, a Milano. Era in soggiorno, lavorava al computer e ha sentito gridare per la strada. Così si è affacciato e ha visto in un balcone di fronte una giovane donna che urlava aggrappata alla ringhiera mentre l’uomo dietro di lei che cercava di buttarla di sotto.”

Una scena agghiacciante, che ha attirato l’attenzione del vicinato. Nando, però, non è rimasto a guardare: “Nando, guardando quest’uomo, ha urlato con quanto fiato aveva in gola ‘Basta!’ e lo ha fatto con così tanta voce che ancora oggi non ce l’ha.” ha raccontato Rita.

Un intervento decisivo, come spiega Rita Dalla Chiesa: “Dopo questo urlo, l’uomo ha allentato la forza che stava usando contro la compagna, per cui lei è riuscita a divincolarsi e rientrare in casa. Poi le urla sono ricominciate ma a quel punto è arrivata la polizia.” A distanza di qualche giorno dall’accaduto, sono ancora aperte le indagini: “Oggi mio fratello mi diceva che forse non era un compagno o comunque un convivente, bensì un familiare, forse un fratello. La polizia comunque sta facendo accertamenti.” ha concluso Rita Dalla Chiesa a Pomeriggio 5.

