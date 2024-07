Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, dal primo incontro al matrimonio

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati una delle coppie più belle ma anche più discusse della TV italiana. Il loro amore nasce negli anni ’80: Rita e Fabrizio si incontrano per la prima volta nel 1983, quando lei è già una giornalista nota e apprezzata dal pubblico, mentre Frizzi muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. La scintilla scocca nel programma tv per ragazzi, Tandem, e da allora il loro rapporto, da amicizia, si trasforma in altro.

A fare il primo passo, d’altronde, fu Fabrizio Frizzi, come Rita Dalla Chiesa ha raccontato in varie occasioni. Lei, d’altronde, era inizialmente frenata a causa della loro differenza d’età: “Io non ci pensavo, aveva 10 anni meno di me e all’epoca era uno scandalo. Ci furono critiche, ma me le sono fatte scivolare addosso”. Sì, perché alla fine Rita cede alle avances di Fabrizio, iniziando quella che sarebbe stata una bellissima storia d’amore.

Perché Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si sono lasciati

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa si sposeranno poi nel 1992: un matrimonio che fila liscio per dieci anni. Poi, nel 2002, arriva l’ufficializzazione della rottura con conseguente divorzio per la coppia. All’epoca dei fatti, Frizzi dichiarò: “Purtroppo dopo tanti anni felici, da un po’ di tempo Rita e io non andiamo più d’accordo e per non farci del male abbiamo deciso di dividere momentaneamente le nostre strade”. Le motivazioni dell’addio, dunque, non furono legate a tradimenti o fatti simili, quanto invece alla comprensione che i dissapori e le differenze caratteriali fossero, ormai, insormontabili.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono però rimasti in ottimi rapporti, anche dopo il divorzio e quando il conduttore ha ritrovato l’amore in Carlotta Mantovan. Rita però, in un’intervista, ha rivelato che Fabrizio è stato il suo unico, grande amore: “Certo, puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui”.