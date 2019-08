Rita Dalla Chiesa/ “Orgogliosa di mio fratello Nando, persona perbene e rispettosa”

Con un post su Instagram, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha voluto dedicare un toccante messaggio al fratello Nando. L’uomo, professore di Sociologia della criminalità organizzata all’Università degli Studi di Milano, si trova attualmente in Messico ed è proprio la sorella Rita a spiegarne le ragioni. Sul suo profilo social, la Dalla Chiesa ha voluto postare una foto di Nando (la medesima che spunta nel suo profilo Instagram privato): “Quest’uomo è mio fratello. E io sono orgogliosissima di lui”, ha esordito. “Adesso è in Messico, in missione presso Le Nazioni Unite, per spiegare alle università cosa sia la mafia e come combatterla”. Come spiega Rita Dalla Chiesa, si tratta del solo uomo in Europa ad aver avuto un ruolo così importante. “Non era mai successo prima”, aggiunge. Tuttavia, l’orgoglio della sorella Rita va ben oltre il suo impegno attuale in Messico. “E’ perché lui è una persona perbene”, spiega. “Che rispetta chiunque gli sia di fronte. Che cerca di capire qualunque idea. Che ha fatto una fatica immensa per portare avanti le sue battaglie. Che ama i suoi studenti come fossero tutti i suoi figli. Che in spiaggia ha passato due settimane a guardare e riguardare sul cellulare le foto e i filmini di suo nipote”. Prima di chiudere il suo post molto sentito, la conduttrice si è scusata con i suoi follower: “Scusate, avevo voglia di parlare di lui. Mi sembra così lontano il Messico”.

RITA DALLA CHIESA, IL MESSAGGIO AL FRATELLO NANDO COMMUOVE

E’ una Rita Dalla Chiesa senza dubbio nostalgica, quella che su Instagram, in questo pomeriggio di fine agosto, ha voluto ricordare e celebrare le gesta del fratello Nando. A commentare il suo sentito messaggio è stato anche il conduttore e collega di Rita, Tiberio Timperi, che ha scritto: “Il frutto non cade mai lontano dall’albero”. Un abbraccio forte è giunto anche dal giornalista Carmelo Abbate. Ma sono tanti anche i commenti dei follower che hanno apprezzato le parole della Dalla Chiesa: “Ho avuto il piacere di ascoltare suo fratello ad una conferenza tenuta nella mia università di Bologna, a studenti come me. Ne sono rimasta rapita e folgorata! E da siciliana, oltre che da studentessa in legge e da semplice cittadina, gli sono grata per il lavoro, la passione e la dedizione che mette in quello in cui crede”. E c’è chi la tranquillizza in merito alle scuse finali: “E di cosa ti scusi??? È così bello avere questi sentimenti è ricchezza!!! Un grande abbraccio”, commenta un’altra sua follower.





