Rita Dalla Chiesa “Palamara? Papà si sentirebbe tradito”/ “Ma c’era già il sistema”

«Mio padre si sentirebbe tradito dal caso Palamara». A parlare è Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto. «Quello che sta accadendo getta un’ombra su una istituzione generale della nostra democrazia e sporca anche tutto il buono che esiste», ha dichiarato a Il Tempo. Nell’intervista ha parlato anche delle volte in cui il padre soffrì per alcune pene che non furono applicate. «Era per lui l’ingiustizia che assolveva. In questo senso era avanti perché percepiva che qualche cosa all’interno della magistratura non andasse bene». Il riferimento non è ovviamente al caso Palamara, ma può essere attualizzato. Rita Dalla Chiesa comunque si riferiva a tutte le volte in cui non si riesce ad avere una «giustizia giusta». E il caso Palamara in tal senso «diventa paradigma di una parte del sistema». La vicenda le provoca comunque «grande tristezza e sofferenza», avendo avuto l’onore di conoscere magistrati come Falcone, Caponnetto, Costa, Terranova e Chinnici. Ma suo padre non avrebbe tollerato neppure quanto accaduto a Stefano Cucchi.

RITA DALLA CHIESA, IL PADRE E FABRIZIO FRIZZI…

«Combatteva ogni ingiustizia sociale e ancor più chi tradiva l’arma», ha raccontato Rita Dalla Chiesa ricordando il padre, il generale Carlo Alberto che fu assassinato tre mesi dopo aver ricevuto la Medaglia d’oro al valore. «Mio padre aveva capito che avevano deciso di farlo ammazzare e per questo scrisse una sorta di lettera testamento». Ai figli rivolse una frase: «Vogliatevi bene come ve ne volete adesso». E così è stato: Rita Dalla Chiesa parla infatti di un rapporto «strettissimo e di grande amore tra loro». Inoltre, hanno una chat in comune così possono sentirsi più volte al giorno. Nell’intervista a Il Tempo ha anche rivelato che forse suo padre avrebbe mal accettato i suoi due matrimoni, «anche se Fabrizio (Frizzi, ndr) gli sarebbe piaciuto tantissimo». A proposito, invece, della quarantena, ha raccontato di averla trascorsa in casa da sola. «Mia figlia abita sopra di me ma abbiamo rispettato alla lettera ogni disposizione».



