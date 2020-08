Rita Dalla Chiesa: “Sardegna infettata dai turisti”/ “Basta aggredirla! Era pulita..”

Rita Dalla Chiesa è un fiume in piena. La conduttrice è nota per non nascondere i suoi pensieri e di essere anzi sempre molto schietta, anche se si parla di situazioni delicate, motivo per il quale è spesso finita nell’occhio del ciclone. Potrebbero finire al centro di una polemica anche le dichiarazioni fatte nelle ultime ore con un tweet piuttosto arrabbiato che parla della Sardegna. Da giorni, infatti, la bellissima isola italiana, meta delle vacanze di tanti, è finita al centro della cronaca per la questione contagi. Una situazione che ha spaccato l’opinione pubblica e sulla quale la conduttrice ha deciso di dire la sua. “Basta aggredire la Sardegna. – è l’imperativo che dà il via al suo post – Siete andati tutti lì in vacanza perché sapevate che era uscita “pulita” dal Covid. E voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata”.

Rita Dalla Chiesa furiosa: “Siete voi gli unici colpevoli”

Parole decise e forti quelle di Rita Dalla Chiesa che, in merito alla questione contagi sull’isola ha poi aggiunto: “Siete voi gli unici colpevoli. Se l’aveste rispettata la gente avrebbe potuto continuare a lavorare”. Dunque un chiaro attacco a tutti quei turisti che non avrebbero rispettato in pieno le norme di distanziamento sociale, finendo per contagiare anche altre persone. Un post che ha trovato anche molti consensi. C’è chi ha commentato: “Prendono la nostra isola come ‘untrice’. E non è mica giusto”. E chi ancora: “Colpevoli sono sia i turisti che il governatore che non ha saputo gestire la situazione”. La questione continua ad essere delicata e discussa e questo potrebbe essere il primo di altri post sul tema.

