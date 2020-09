RITA DALLA CHIESA/ Strenua difesa dei Berlusconi dopo il contagio…

Rita dalla Chiesa ha sempre fatto sentire la sua voce, nelle occasioni più disparate. Il suo rapporto con il padre, il Generale dalla Chiesa, l’ha spinta di recente a pubblicare il libro Il mio valzer con papà, in cui per la prima volta parla di aneddoti e curiosità su di lui. A partire da quando, a soli 13 anni, la futura giornalista si è ritrovata a combattere per il suo forte desiderio di indossare i collant. Il Generale ha scelto infatti di non accontentarla e si mostrerà ancora più geloso quando tempo dopo Bruno Lauzi dedicherà il brano presentato a Sanremo proprio a Rita. Intuendo il flirt in corso, il Generale ha scelto di spegnere la televisione e impedire alla figlia di assistere all’esibizione. Anche se poi Rita ha ascoltato il brano alla radio, in compagnia della sorella. “L’ultima immagine di papà, dopo che avevamo avuto uno scontro”, racconta poi a Repubblica, parlando del suo rimpianto, “lui lo rivedo riflesso nello specchietto. Quando ho rottamato la macchina, l’ho staccato: è qui con me a casa. Sono stata gelosa di Emanuela [Setti Carraro, la seconda moglie del Generale, ndr], ma poi ho capito che papà aveva diritto a un raggio di sole, i figli non devono essere egoisti”. A 38 anni dal delitto del padre, avvenuto a Palermo, Rita e i suoi due fratelli sono ancora alla ricerca della verità. “Nando, che è straordinario, lo ha promesso a papà: ‘Non finisce qui’, quando lo abbiamo seppellito a Parma. Ha preso in mano la sua eredità”, ha rivelato.

RITA DALLA CHIESA DIFENDE I BERLUSCONI DOPO IL CONTAGIO

Dalla difesa della Sardegna a quella della famiglia Berlusconi: Rita dalla Chiesa ha preso posizione ancora una volta e ha condiviso sui social le sue opinioni. Quando numerosi vip sono risultati positivi al Covid-19 dopo essere stati in vacanza sull’isola, Rita ha iniziato a manifestare un forte fastidio su quanti avrebbero ‘contaminato’ la Sardegna. “Siete andati lì in vacanza perchè sapevate che era uscita pulita dal Covid”, ha tuonato su Twitter, “e voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata”. L’isola infatti era riuscita a rimanere indenne all’ondata di contagi e il governatore Solinas aveva persino ipotizzato di creare un passaporto sanitario per limitare gli ingressi. “Siete voi gli unici colpevoli”, ha aggiunto la dalla Chiesa parlando dei giovani e del mancato rispetto delle misure restrittive, “se l’aveste rispettata la gente avrebbe potuto continuare a lavorare”. Le accuse non sono mancate nemmeno quando Silvio Berlusconi è risultato positivo e per questo ricoverato. “Posso dire che trovo disumano tutto quello che la famiglia di Berlusconi è costretta a subire in queste ore?”, ha detto sui social, “posso dire che è vergognoso buttare fango e responsabilità sulla figlia?”. Il riferimento è a Barbara Berlusconi, etichettata da parte della stampa come Lady Movida. Oggi, martedì 8 settembre 2020, Rita dalla Chiesa sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a C’è tempo per, in onda su Rai 1.



