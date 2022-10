Rita Dalla Chiesa vs Lilli Gruber/ “Non fa parlare chi non la pensa come lei”

Amata conduttrice televisiva, Rita Dalla Chiesa è pronta a vivere una nuova esperienza. Parliamo dell’avventura da parlamentare. La presentatrice è stata elette alla Camera dei deputati con Forza Italia e ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, ha parlato di ciò che la attende, ma non solo: l’ex volto di Forum ha parlato del mondo del piccolo schermo e di molti suoi colleghi.

A proposito di Forum, Rita Dalla Chiesa ha ammesso di non seguire più il programma in onda su Rete 4: “Non mi va, non ho visto nemmeno una puntata, leggo solo quello che scrivono. E’ come se uno è sposato: non è piacevole vedere tua moglie, dopo che ti ha lasciato, con un altro”. L’addio a Forum non ha un colpevole, ha aggiunto: “Io ho peccato di carattere un po’ troppo duro però mi è stato detto che finiva e ho voluto mettere il punto”.

Rita Dalla Chiesa bacchetta Lilli Gruber

Rita Dalla Chiesa non ha nascosto l’amarezza per la fine di quell’esperienza, sottolineando le difficoltà nel ripartire. Poi la conduttrice si è soffermata su alcuni colleghi, a partire da Lilli Gruber: “Se mi piacerebbe andare ospite a Otto e mezzo? Secondo me non mi invita, in tanti anni non mi ha mai invitato, anche se ho parlato spesso di politica. Se ci andrei? Se mi facesse parlare…”. Secondo Rita Dalla Chiesa, infatti, la Gruber spesso taglia “quando c’è qualcuno che non le è simpatico e non la pensa come lei”.

La conduttrice è poi tornata sul no al Grande Fratelli Vip, rivelando che Alfonso Signorini è andato tre volte a Roma per strapparle il sì: “Io ci ho pensato bene e ho detto no: non posso stare senza vedere la mia famiglia”. Rita Dalla Chiesa ha poi aggiunto: “Cosa mi piace vedere in tv? I talk di Rete4, come quelli di Giordano e Del Debbio, e quello di Barbara Palombelli, che mi piace moltissimo. Anche Propaganda Live mi piace, Zoro è molto bravo. Cosa mi piace meno? Formigli mi piace, è bravissimo, ma il suo modo di porre le domande forse è un po’ troppo come se volesse dare lui anche le risposte”.

