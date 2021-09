Rita De Crescenzo, malore a Napoli: come sta/ Star TikTok si accascia, polizia indaga

Paura per Rita De Crescenzo, la donna divenuta una vera e propria star di TikTok e che nelle passate ore è stata vittima di un malore in pieno centro a Napoli. Il personaggio divenuto celebre per i suoi balletti folkloristici tra le strade del capoluogo campano ma anche per il suo passato dietro le sbarre con le accuse di spaccio di droga, si sarebbe sentita male all’improvviso nella giornata di ieri. A darne notizia è il portale Fanpage.it che, citando fonti sanitarie, spiega: “si è accasciata quest’oggi davanti la chiesa di via Medina: è stata salvata dal personale del 118 giunto immediatamente sul posto”.

La donna avrebbe persino perso temporaneamente coscienza ma fortunatamente a salvarla ci avrebbe pensato il personale medico sanitario giunto sul posto. La “pazzerella” di TikTok, come viene definita proprio per via dei suoi video, ha fatto stare in ansia molto suoi fan partenopei anche se al momento non sarebbero ancora del tutto chiare le sue condizioni di salute. Stando a quanto aggiunge Il Fatto Quotidiano, il malore sarebbe avvenuto dopo un forte stato di agitazione.

Rita De Crescenzo, malore in centro a Napoli: non è un caso isolato?

La tiktoker Rita De Crescenzo, dopo aver perso momentaneamente i sensi sarebbe stata fatta calmare dai medici sopraggiunti in pieno centro a Napoli e successivamente trasportata all’Ospedale del Mare per accertamenti. A quanto pare non si tratterebbe di un caso isolato in quanto già in passato, spiega FQMagazine, la star di Tik Tok sarebbe stata soccorsa in casa dopo essere stata colpita da crisi simili.

Secondo quanto riferito dal portale NapoliToday, sulla vicenda sarebbero in corso le indagini della polizia. Ad ogni modo la donna, già nota alle forze dell’ordine per il suo passato giudiziario, si sarebbe già ripresa al punto da ricominciare serenamente a postare contenuti su Instagram dove ha un seguito di quasi 100 mila follower, contro gli oltre 650 mila di Tik Tok. Il suo “successo” è dovuto soprattutto a quanto accadde lo scorso 3 giugno, quando giunse in limousine con tanto di spettacolo abusivo tra largo Sermoneta e la Riviera di Chiaia al fine di girare un video, senza tener conto delle regole e della circolazione stradale.

