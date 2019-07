Rita Di Tommaso, moglie Franco Califano/ La figlia Silvia: “Mi parlava sempre di lui”

Tra le tante donne di Franco Califano c’è Rita Di Tommaso, che sposò quando aveva 19 anni. La storia d’amore, da cui nacque una bambina, non durò molto. Il matrimonio finì infatti dopo poche settimane. Lo ha raccontato la stessa Silva, la quale a Vanity Fair raccontò che il padre se ne andò quando aveva solo cinque mesi. «Non è vero che mio padre abbandonò una donna col pancione. Sono nata un anno dopo il matrimonio di mamma e papà, e lui andò via quando avevo cinque mesi». Seguirono storie e flirt da playboy incallito, sempre alla ricerca di nuove conquiste. Tornata a Roma in occasione del funerale del padre, la figlia di Califano ha ritrovato lì anche sua madre, che rimase nella Capitale. L’ex moglie di Califano durante la sua crescita gli ha sempre parlato di lui, anche se non aveva voluto saperne di lei. «Lo rividi quando avevo 11 anni, a casa sua. Mio padre ha 21 anni più di me, all’epoca era ancora un ragazzo».

RITA DI TOMMASO, MOGLIE FRANCO CALIFANO: LA FIGLIA SILVIA…

Rita Di Tommaso faceva vedere i fotoromanzi di Franco Califano alla figlia, ogni tanto le annunciava l’uscita di una nuova canzone, gliene parlava sempre anche se tra loro le cose erano andate male. Ma dopo quel primo incontro non si videro più. «Una mattina, avevo ormai vent’anni, mi sono svegliata e ho pensato: devo conoscerlo». E quindi lo chiamò. «Pronto, sono Silvia», gli disse. E Califano ovviamente chiese chi fosse. «Tua figlia, mi piacerebbe vederti». La figlia Silvia è sempre rimasta lontano dai riflettori, soprattutto a causa dei rapporti discontinui col padre. E infatti nei giorni vicini al funerale ricordò le assenze di quell’uomo che la lasciò per inseguire il suo sogno ed entrare nel mondo dello spettacolo. «Ci siamo voluti bene, ma ci siamo persi un pezzo di vita insieme. Sono una figlia, ma anche una madre e credo che lui non fosse tagliato per fare il genitore», raccontò all’epoca, come riportato da Dagospia.

