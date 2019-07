Franco Califano/ Diaco gli dedica una lettera e piange: “Ovunque tu sia…” (Io e te)

Toccante omaggio di Pierluigi Diaco a Franco Califano nella puntata di oggi di “Io e te”. In apertura il conduttore ha lanciato un appello alla tv pubblica: «Mi auguro che la Rai abbia voglia di omaggiare Franco Califano», ha suggerito pensando al Festival di Sanremo. Emozionante però è stato il momento in cui gli ha dedicato una sua lettera. «Forse il più grande autore di musica leggera italiana. Ho passato tante notti con lui in radio», la premessa di Diaco. Poi ha raccontato i loro lunghi confronti: «Lui amava i più giovani perché con quelli della sua età era tutto un funerale. Aveva una curiosità incredibile». Ma Diaco ha sottolineato anche «l’amore per le storie degli altri, che raccontava con tatto e una dimensione poetica unica. Mi sono permesso di scrivergli una lettera». E non sono mancati i momenti di commozione, soprattutto quando in studio sono risuonate le note di “Non escludo il ritorno”, uno dei grandi successi di Franco Califano.

FRANCO CALIFANO, DIACO GLI DEDICA UNA LETTERA E PIANGE

Difficile non commuoversi ascoltando le parole dedicate da Pierluigi Diaco a Franco Califano. «Dovunque tu sia, dovunque il vento di Dio ti abbia portato, dovunque il mare abbia trascinato i tuoi capricci e le tue ossessioni, (…) da qualunque luogo ascolterai queste parole, ecco lì ci siamo anche noi». E poi ha citato una frase della canzone del suo amico, amatissimo dagli italiani. «I tuoi amici, che ti hanno voluto tanto bene e non aspettano altro che il tuo ritorno». Poi sono risuonate appunto le note della canzone “Non escludo il tuo ritorno”, fatta ascoltare per intero al pubblico di “Io e te”. E proprio durante l’ascolto Diaco è tornato ad emozionarsi. Al termine ha voluto dedicare un altro pensiero a Califano. «Caro Franco, anche noi non escludiamo il turo ritorno, veramente», ha concluso tra l’applauso generale del pubblico in studio e, siamo certi, anche quello dei telespettatori.

