Rita Forte e la malattia “Il momento della diagnosi è stato terribile”/ Il ricordo di Luciano Rispoli

C’è anche Rita Forte tra gli ospiti di BellaRai2, lo spettacolo evento condotto da Pierluigi Diaco e dedicato ai 70 anni di Rai2. Il secondo canale di Viale Mazzini festeggia 70 anni di televisione e lo fa con una carrellata di ricordi e documenti delle Teche Rai per omaggiare chi ha reso grande il canale. Tra questi c’è anche la cantante Rita Forte che per tantissimi anni ha lavorato per il secondo canale della Rai condividendo in diverse occasioni anche programmi di successo con Luciano Rispoli. Proprio a Luciano Rispoli, Rita Forte dedicherà un bellissimo ricordo. Il conduttore e giornalista, infatti, è scomparso il 27 ottobre del 2016 e da allora Rita Forte ha sempre detto: “un altro come zio Luciano, io non l’ho più trovato”.

La conduttrice e cantante deve tantissimo a Luciano Rispoli con cui ha lavorato al programma cult “Tappeto voltante: “doveva essere solo per un po’, per me fu una grande gioia e alla fine lavorammo insieme per cinque anni”. Proprio parlando di Luciano Rispoli, la cantante ha confessato le ultime parole che il giornaliste le ha dedicato poco prima di morire: “sei la persona a cui sono più affezionato nel mondo dello spettacolo, sei la più brava”.

Rita Forte, il successo in tv, la malattia e l’incidente

Il successo di Rita Forte in tv è sicuramente legato alla collaborazione con Luciano Rispoli, giornalista e conduttore. Ad un certo punto però la televisione si è dimenticata di lui e proprio la cantante ha confessato: “Luciano si è ammalato perché non andava più in tv. Ha dato la vita per la televisione, è stato un grande”. La vita di Rita Forte è stata segnata anche dalla malattia: la cantante, infatti, si è ammalata per ben due volte di cancro.

“Il momento della diagnosi è stato terribile” – ha raccontato la cantante che dopo una semplice ecografia ha scoperto di avere un brutto male che l’ha portata indietro di 20 anni alla prima scoperta del tumore. “A supportarmi c’erano i medici e il mio compagno. Per fortuna l’ho preso in tempo” – ha raccontato la cantante che ha sottolineato – “non era recidiva del primo, era un altro”. Non solo, Rita ha dovuto fare i conti anche con un terribile incidente da cui è uscita viva per miracolo. Si trovava a bordo della sua vespa quando è stata travolta con il compagno Raniero da una macchina: “siamo caduti, io ho riportato una frattura a spirale sulla tibia e al perone”.

