Rita, Nando e Simona: i figli di Carlo Alberto dalla Chiesa/ Tra ricordi e curiosità

Il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, l’amore per i figli oltre gli impegni professionali

Il generale Carlo Alberto dalla Chiesa è ancora oggi impresso nella memoria politico-storica del nostro paese; il suo contributo per la legalità e la giustizia è motivo d’orgoglio italiano. La sua gloriosa carriera, stroncata tragicamente da un attentato mafioso, è stata impreziosita dal supporto della famiglia e in particolare dall’affetto dei suoi tre figli: Rita, Nando e Simona.

I tre figli del generale Carlo Alberto dalla Chiesa sono nati dal suo primo matrimonio con Dora Fabbo, sposata nel 1946. La più grande dei tre è Rita dalla Chiesa, conosciuta al grande pubblico televisivo grazie alla sua longeva carriera proprio per il piccolo schermo. Attiva negli anni come giornalista e conduttrice, è stata per anni il volto di Forum, trasmissione ancora oggi in onda sulle reti Mediaset. La donna non ha mai perso occasione per raccontare l’incredibile ruolo paterno, in particolare dal punto di vista familiare. In una recente intervista per Storie Italiane, Rita dalla Chiesa aveva raccontato: “Mio padre è stato importante per le mie scelte, quelle che ho fatto e quelle che non ho fatto. E’ stato importante anche negli errori”.

Nando e Simona, i fratelli minori di Rita dalla Chiesa

Dal matrimonio con Dora Fabbo, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa ha avuto altri due figli oltre Rita, ovvero Nando e Simona. Entrambi, a differenza della sorella maggiore, risultano meno noti al pubblico per ragioni abbastanza simili. I percorsi professionali li hanno portati lontano dalla luce dei riflettori e, nonostante il peso del cognome, raramente hanno condiviso nozioni sulle rispettive vite private. Nando dalla Chiesa vanta una carriera da politico seppur marginale, la sua formazione è infatti di tipo sociologico ed è un affermato e stimato docente accademico oltre che scrittore. Lo scorso 2021 è venuta a mancare sua moglie, Emilia Castelli, ma non sono note ulteriori informazioni in merito alla sua vita privata.

Come Rita, anche Nando dalla Chiesa ha avuto anche lui modo di raccontare la figura paterna, come nel suo intervento ad Oggi è un altro giorno: “Dava coraggio agli altri piuttosto che a se stesso. Lui incoraggiava, questa era una delle sue cose più grandi”. La più piccola dei figli del generale Carlo Alberto dalla Chiesa è invece Simona; su di lei le informazioni sono ancora più rare e frammentarie. Ha sempre condotto una vita lontana dall’interesse dei media, soprattutto dal punto di vista professionale. In compagnia del fratello, sempre ad Oggi è un altro giorno, ebbe modo di condividere il suo personale ricordo paterno: “Era un padre presente, i suoi impegni non lo distoglievano da noi. Sempre pieno di tenerezza e sicuramente severo”.











