Rita Pavone/ L’incontro choc con Elvis Presley

Sempre energica Rita Pavone e forse questa sua caratteristica si accentua sempre di più anche con gli anni che passano. A Sanremo abbiamo potuto ascoltarla con il brano Resilienza, un titolo che a quanto pare le calza a pennello. Per spiegare il termine, la cantante ha fatto due tipi di paragone. “Se lo mettiamo sul piano di qualcosa”, ha detto in collegamento con Red Ronnie in questi giorni, “è un materiale che può subire degli urti ma che non si rompe. Paragonato ad una persona, quest’ultima può aver subito dei traumi, delle delusioni, ma non si piega”. Per Rita la resilienza è molto di più della resistenza, visto che la prima permette all’individuo di maturare. “Penso di essere resiliente da una vita”, ha sottolineato. Nel profondo è sempre stata una rocker, ma la Pavone si è dovuta piegare alle logiche di mercato. “Mi sono adattata e ho avuto una certa facilità ad entrare nel mondo musicale”, ha ammesso, “perchè nella mia adolescenza mi piaceva tutto quello che era musicale, pop, soul, pop, jazz. Mi dava un’emozione… poi ho dovuto adattarmi ad una discografia che mi voleva in un dato modo“. Anche se in realtà la grinta con cui l’abbiamo sempre vista sul palco non corrisponde alla natura di Rita, la persona dietro la cantante. “Nella vita sono timida, anche introversa”, ha dichiarato, “Poi però sul palcoscenico… è come se qualcuno aprisse una porta e uscisse un’altra persona”.

Rita Pavone, l’incontro con Elvis Presley

Questo uno degli aneddoti che in questi giorni ha rivelato Rita Pavone alla tv di Red Ronnie. All’epoca aveva 19 anni e ha insistito molto per poterlo vedere, anche se all’inizio lo staff del cantante hanno cercato di impedirglielo. Rita però ha sfoggiato le lacrime e quella sua aria da bambina che le hanno permesso di superare il primo ostacolo. “Lui è arrivato la sera a mezzanotte, io sono stata in fibrillazione tutto il giorno”, ha confessato, “portava degli occhiali gialli, aveva i basettoni, era magrissimo e veramente bello“. Poi il colpo di scena: appena entrato, Elvis l’ha riconosciuta e le ha dato un buffetto sulla guancia. Oggi, domenica 26 aprile 2020, Rita Pavone sarà in collegamento a Da noi a ruota libera e potrebbe rivelare altri aneddoti sulla sua carriera. Non è escluso però qualche difficoltà con il cellulare, visto che la Pavone ammette di non essere del tutto ferrata con la tecnologia. Anche durante la chiacchierata con Ronnie ci sono stati degli imprevisti: Rita ad un certo punto è scomparsa dall’inquadratura, si è visto il tetto di casa sua ed è dovuto intervenire il marito Teddy Reno per sistemare le cose.



