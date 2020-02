RITA PAVONE, NIENTE (RESILIENZA 74)/ Amata dal pubblico, ma i tecnici..(Sanremo 2020)

Il Festival di Sanremo 2020 di Rita Pavone sembra correre su due binari paralleli, e come tali destinati a non incontrarsi mai. Da una parte il giudizio poco lusinghiero di “Niente (Resilienza 74)”, il brano che l’eterna Gian Burrasca italiano ha portato in gara, dato fino a questo momento dalla giuria demoscopica nella prima esibizione e dalla Sala Stampa Lucio Dalla nell’ultima di ieri sera. Dall’altra il tributo che alla fine di ogni performance le offre il pubblico dell’Ariston: applausi, urla, persone che le regalano addirittura una standing ovation. Sembra chiaro che vi sia una dissonanza tra ciò che gli esperti sentono e quello che invece il pubblico percepisce. Una possibile chiave di lettura è che il giudizio dei tecnici si riferisca in particolare ad una canzone che fino a questo momento non è sembrata fare breccia. Allo stesso tempo il pubblico, in particolare quello che ha avuto la fortuna di assistere alla sua performance dal vivo, ha voluto rendere palese il proprio apprezzamento per l’esibizione di una 74enne che salta sul palco con l’energia di una ragazzina. Dove porterà questo mix di sensazioni? E quale può essere, realisticamente, l’obiettivo di Rita Pavone a questo Festival di Sanremo 2020? Clicca qui per il video dell’esibizione di Rita Pavone nella quarta serata.

RITA PAVONE: OBIETTIVO TOP TEN ALLA PORTATA?

Innanzitutto bisogna dire che Rita Pavone ha già raggiunto il primo risultato: quello di farsi conoscere ad un pubblico più giovane che altrimenti ne avrebbe ignorato l’esistenza. Certo, è difficile che un 15enne inizi da domani ad ascoltare Rita Pavone, ma un primo contatto con questo mondo è stato già stabilito. E non è poco. Detto che dopo una carriera straordinaria come quella di Rita Pavone il posizionamento in classifica è di fatto l’ultima delle preoccupazioni, è indubbio che anche la graduatoria, come in tutti i concorsi, contribuirà a definire il bilancio della partecipazione sanremese della 74enne. In questo senso per Rita Pavone non sembra di poter pronosticare qualcosa di formidabile. La classifica generale dopo la terza serata, cioè dopo la serata delle cover che l’ha vista duettare con Amedeo Minghi, dava Rita Pavone in 19esima posizione. Nella quarta serata la Sala Stampa l’ha relegata in 14esima posizione, dunque qualcosa potrebbe avere recuperato a livello generale. Il pubblico, componente fondamentale con il suo voto da casa, nella finale di stasera riuscirà ad issarla quanto meno nella top ten? Ad oggi un piazzamento tra i primi 15 sembra più alla portata di Rita Pavone, che in ogni caso uscirà da questo Festival di Sanremo 2020 da vincente per la scelta, non banale, di mettersi in gioco.

