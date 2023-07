Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, fuga d’amore a Formentera/ Baci bollenti e relax per al coppia

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio vacanza bollente a Formentera: sempre più complici

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono insieme da diversi anni, la differenza d’età (lui 33 e lei 63) non li ha mai fermati. Nonostante i pettegolezzi, la coppia si mostra sempre più felice e innamorata esattamente come il primo giorno. I paparazzi del settimanale Chi, hanno pizzicato la coppia a Formentera (Spagna) dove di è concessa un vacanza infuocata e passionale.

Lei con un fisico invidiabile, non dimostra la sua età e non sfigura di fronte alle più giovani. Lui, fisico scolpito, la guarda innamorato perso tra le onde del mare. La coppia si lascia andare a infuocate effusioni, la passione non è un problema; poi un po’ di esercizi in acqua per tonificare, e via con un bel po’ di relax in spiaggia. I “Fidanzatini” hanno partecipato insieme a Pechino Express, facendosi conoscere dal pubblico in modo altalenante. Durante il percorso non sono mai giunti, però, nelle prime posizioni.

Rita Rusic, ai microfoni di Mi casa es tu casa, ha parlato del suo giovane fidanzato Cristiano Di Luzio con il quale ha una relazione da alcuni anni. Il volto televisivo ha affrontato la delicato questione della differenza d’età con il modello: “Perché il mio fidanzato non viene con me negli Stati Uniti? Non è vero, a volte viene.”

E ancora: “Lui ha una casa di cura per gli anziani, è una spa. Avere un uomo di 30 anni? È come averne due di 60 anni! No, scherzo. Non ti piace una persona per l’età“. L’ex gieffina ha poi rivelato cosa gli piace del suo compagno: “Quello che mi piace di lui, che lo conoscevo da 7 anni, è il carattere. È allegro e simpatico“.

