Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, Pechino Express 2022/ “I fidanzatini” rivelazione!

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono “I Fidanzatini” di Pechino Express 2022. La coppia è stata finora la sorpresa del programma. Mettendo in campo astuzia e abilità è infatti riuscita a ottenere un’inaspettata vittoria di tappa nella scorsa puntata. Nonostante qualche normale discussione, considerata la stanchezza e la complessità del viaggio, i due sono riusciti ad andare avanti con abnegazione e determinazione. Nell’ultima puntata Cristiano Di Luzio aveva avuto un pesante diverbio con un automobilista che per poco non lo schiacciava: Rita Rusic è intervenuta per calmarlo. Tra di loro c’è stata anche una differenza di vedute nell’utilizzo dei remi dell’imbarcazione che li avrebbe consentito di attraversare il lago che conduceva a destinazione. Ciò nonostante sono riusciti a essere i più veloci raggiungendo la prima posizione a fine tappa.

Chi sono Cristiano Di Luzio e Rita Rusic?

Cristiano Di Luzio è il fidanzato dell’attrice e produttrice Rita Rusic (ex di Vittorio Cecchi Gori). I due si sono conosciuti nel 2020 e hanno deciso di convivere a Roma. Lui nasce nel 1990 ad Anzio, provincia di Roma. Molto riservato verso la sua sfera privata, ha sempre evitato di parlare della sua vita, infatti, non si hanno molte informazioni sulla sua biografia. Debutta nel mondo della moda quando è ancora giovane, e mentre manda avanti questa attività, Cristiano Di Luzio decide di diventare anche imprenditore nel mondo dello sport. Diventa noto nel 2021, dopo aver reso pubblica la relazione con l’attrice e produttrice Rita Rusic, ed è proprio insieme alla sua fidanzata che partecipa a Pechino Express 2022.

