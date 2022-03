Pechino Express 2022, 3a puntata/ Diretta, eliminati: le 8 coppie ancora in Turchia

Pechino Express 2022, anticipazioni terza tappa in Turchia

Questa sera, giovedì 24 marzo, alle 21.25 su Sky e in streaming su NOW – sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – va in onda la terza puntata di “Pechino Express 2022”, sulla Rotta dei Sultani, condotta da Costantino Della Gherardesca. Dopo la prime due eliminazioni de “Le TikToker” e “Gli Atletici” sono otto le coppie rimaste in gara: Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”. Ospiti della terza tappa Enzo Miccio e Max Giusti, tra i protagonisti dell’ottava edizione di “Pechino Express”.

Nuove prove per i concorrenti di Pechino Express 2022

Nella terza tappa di “Pechino Express 2022” le otto coppie rimaste in gara partiranno da dove le avevamo lasciate: a Pamukkale, nell’Anatolia meridionale. Zaini in spalla e con la possibilità di spendere solo 1 euro al giorno a persona in valuta locale, i concorrenti cercheranno un passaggio per arrivare a Belevi, dove quattro coppie si sfideranno in una prova immunità tra le più famose e amate di Pechino Express. Poi raggiungeranno la metropoli di Izmir, l’antica Bergama fino al traguardo di puntata ad Aivalich, per un totale di 339 km. Parteciperanno a questa incredibile tappa anche Enzo Miccio e Max Giusti, con ruoli molto particolari e inediti. Giunti all’arrivo finale, si scoprirà chi si guadagnerà il passaggio per raggiungere Istanbul. Chi vincerà la tappa e quale sarà la coppia arrivata ultima, a rischio eliminazione? Dopo le tappe in Turchia le coppie esploreranno le terre dell’Uzbekistan, della Giordania e degli Emirati Arabi, fino alla finale a Dubai.

