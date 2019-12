Rita Rusic/ “GF VIP 4? spero di trovare nella Casa l’amore” (Verissimo)

Rita Rusic sta per fare il grande passo e ormai non è un mistero che è fra i nuovi concorrenti che vedremo al Grande Fratello Vip 4. “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality. Ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa!“, ha dichiarato di recente al settimanale Chi, parlando della nuova opportunità di apparire in tv. Non è un mistero che la Rusic sia l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori nè che ami provocare gli altri. “Di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà”, ha detto ancora al giornale, “di voler essere come voglio, che è il lusso estremo. Sono single, sono libera e quindi… spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda”. Del resto la Rusic non ha troppi dubbi su ciò che potrebbe attenderla all’interno del reality, nemmeno che a farle palpitare il cuore possa in realtà essere una concorrente donna. Non ritiene difficile potersi innamorare di una donna, anche se il dubbio riguarda più che altro l’aspetto sensuale, fisico. “Però, chi lo sa?”, conclude lasciando aperto uno spiraglio a quest’ipotesi.

Rita Rusic, lo storico duello con Valeria Marini

La sensualità è di casa quando si parla di Rita Rusic, la storica rivale di Valeria Marini per via del suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori. La vediamo infatti a Milano in queste ultime ore, pronta a mostrare il suo outfit leopardato, sullo sfondo del Duomo della capitale della moda, intenta a dare le spalle al cugino di Spelacchio e a mandare baci. Clicca qui per guardare il video di Rita Rusic. E ora tutti i telespettatori si chiedono se al GF Vip 4 potremo assistere al confronto fra due bombe sexy del piccolo schermo: la Rusic e la stellare Marini. Fra le due non scorre buon sangue da diversi anni, nonostante la prima non abbia mai abbandonato l’ex marito, soprattutto quando ha avuto i problemi di salute e la seconda continua a ripetere di nutrire per la rivale una forte simpatia. Oggi, sabato 21 dicembre 2019, Rita Rusic sarà ospite di Verissimo e non è escluso che il discorso ricada proprio sulla showgirl più stellare della tv italiana. “Sono sempre stata molto gentile, nonostante alcune volte ci sono stati dei giudizi. Il fatto è che a volte le persone parlano proprio per farsi vedere o per pubblicità. Io non ho nulla, anzi a me sta anche simpatica”, ha detto infatti Valeriona nazionale a CR4 – La Repubblica delle Donne. La Rusic invece ha cercato spesso di non menzionare nemmeno l’antica rivale: cambierà qualcosa nei prossimi mesi?

Natale a Milano

Visualizza questo post su Instagram Milano ❤️❤️❤️#ritarusic #ritarusicfavoriteone #ritarusicfavorite #ritarusić #milano Un post condiviso da Rita Rusic (@ritarusic) in data: 20 Dic 2019 alle ore 12:07 PST





