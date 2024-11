CHI SONO GLI EX DI VALERIA MARINI? UN SOLO MATRIMONIO E POI…

Chi sono gli ex di Valeria Marini e cosa sappiamo della intensa vita sentimentale di uno dei volti più iconici della televisione e del mondo dello spettacolo degli ultimi anni? In attesa che la diretta interessata si racconti nel corso del nuovo appuntamento con “Storie di donne al bivio” che andrà in onda questo pomeriggio, e in cui probabilmente potrebbe fare qualche accenno alla presenza o meno di un uomo al suo fianco dopo la fine dell’ultima storia d’amore, possiamo ripercorrere questa ideale ‘galleria’ di volti più o meno noti dello showbiz nostrano e ricordare le principali storie d’amore avute dall’attrice e soubrette (o almeno quelle finite sotto i riflettori e di cui abbiamo avuto notizia. Scopriamo dunque di seguito chi sono gli ex di Valeria Marini e alcuni retroscena di questi amori.

Classe 1967 e balzata agli onori delle cronache negli Anni Novanta grazie al Bagaglino e poi a una presenza sempre più costante sul piccolo schermo, la showgirl romana aveva fatto parlare di sé fin da giovane quando aveva avuto come compagni due personaggi allora ancora non noti al grande pubblico: nel raccontare chi sono gli ex di Valeria Marini dobbiamo partire infatti da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti (“Con lui un amore stellare: eravamo due conosciuti, è stato un rapporto molto puro”) e soprattutto l’amore per Vittorio Cecchi Gori, una relazione che è andata oltre la fine della love story e con la Marini che è rimasta vicina al produttore cinematografico anche dopo il fallimento: la relazione, oltre ad aver avuto alti e bassi, aveva visto pure Valeria rimanere incinta ma la gravidanza non era andata a buon fine per via di un aborto spontaneo.

MARINI, LA STORIA CON GIANLUIGI MARTINO : “SUA MADRE LA CONVINSE A…”

E parlando proprio dei suoi amori con Monica Setta, la soubrette capitolina aveva raccontato qualche dettaglio in più del rapporto con Vittorio Cecchi Gori: “Mi ha conquistata con la sua simpatia, era una persona solare (…) L’avevo incontrato in un momento in cui tutti mi dicevano di scappare, ma ho avuto la forza di stargli accanto e di aiutarlo” aveva confessato la 57enne ammettendo che, ancora oggi, a distanza di anni, si vede con Vittorio e anche in occasione dei compleanni“. Se lo meritava. Ancora oggi ci vediamo, sono stata da lui per il compleanno. Ha passato un momento difficile. Dopo questa lunga liaison, ecco le nozze per la Marini: nel 2013 infatti era stata portata all’altare dall’imprenditore Giovanni Cottone, una scelta che la diretta interessata in seguito ha rinnegato bollandola come un errore (la coppia si era separata dopo meno di un anno, mentre le nozze annullate dalla Sacra Rota dato che l’uomo era ancora coniugato…).

“Il matrimonio con Giovanni Cottone? Un errore clamoroso: da quel giorno la mia vita è diventata un inferno. La prima notte di nozze non l’abbiamo nemmeno passata insieme”: così Valeria Marini aveva ricordato quella relazione finita male dopo soli pochi mesi, e forse anche alla base della scelta della donna di non sposarsi più, specie a seguito dell’esperienza vissuta con quel matrimonio-lampo. Tra gli altri flirt più o meno lunghi attribuiti alla Marini con Antonio Brosio (anche se lui parla solo di “amicizia”) tra il 2014 e il 2015 e in seguito nel 2020 la storia col l’imprenditore Gianluigi Martino, secondo cui sarebbe stata Gianna Orrò, madre dell’attrice, a convincerla a lasciarlo. Infine, più di recente, ecco i riflettori accendersi su Gimmi Cangiano nell’estate 2023, eletto al Parlamento l’anno prima e col quale la storia, all’apparenza senza nubi o particolari scossoni, è finita per volere di Valeria per via della situazione famigliare dell’uomo (che, negli ultimi tempi, ha dato ufficialmente l’addio all’ex moglie dopo aver iniziato una relazione don Denny Mendez).