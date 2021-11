Rita Rusic, shopping con il fidanzato Cristiano Di Luzio/ Passeggiata romana e…

Rita Rusic si rilassa per le strade di Roma insieme al fidanzato Cristiano Di Luzio. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 17 novembre, pubblica le foto di Rita Rusic mentre si gode un pomeriggio di shopping in quel di Roma. Al suo fianco il giovane fidanzato e il cagnolino. Con un look casual composto da leggins di pelle e giacca leopardata, bionda e in perfetta forma, Rita Rusic passeggia mentre tiene al guinzaglio il cagnolino. Il fidanzato Cristiano, al suo fianco, porta invece la busta dello shopping.

Rita Rusic Vs Adriana Volpe "Odiosa"/ "Opinionista senza opinioni intelligenti"

La coppia ha scelto le strade di Roma per rifarsi il look in vista dell’esperienza professionale che li attende. Innamorati e complici, infatti, faranno parte del cast della nuova esperienza di Pechino Express che tornerà in onda dopo il periodo di stop dovuto alla pandemia.

Rita Rusic, chi è il fidanzato Cristiano Di Luzio

Cristiano Di Luzio, classe 1990, è il ragazzo che ha conquistato il cuore di Rita Rusic che ha deciso di tuffarsi nell’avventura di Pechino Express. Cristiano è un modello e un imprenditore. E’ molto riservato e la relazione con Rita Rusic gli sta regalando grande popolarità. La coppia vive la storia con discrezione e riservatezza.

Rita Rusic, critiche per il nuovo fidanzato/ Lei: "Troppo giovane? Sono solo gelosi!"

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, infatti, i due non si lasciano andare a nessun gesto d’affetto in pubblico. I due, infatti, passeggiano l’uno accanto all’altra godendosi il tempo insieme come tutte le coppie che, tra un impegno e l’altro, si concedono del relax.

LEGGI ANCHE:

Rita Rusic, foto al mare col nuovo fidanzato/ Chi è? Web attacca: "Sembra tuo figlio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA