Rita Rusic Vs Adriana Volpe “Odiosa”/ “Opinionista senza opinioni intelligenti”

La scontro in diretta tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip ha scatenato sul web un fiume di commenti. Alcuni telespettatori si sono schierati dalla parte della Bruganelli, altri con la Volpe. E non sono mancati volti noti ad esprimere la loro su questo scontro, una su tutti: Rita Rusic. “La Volpe è odiosa”, ha twittato l’ex moglie di Cecchi Gori, palesando ancora la sua preferenza tra i due schieramenti, scrivendo “Bruganelli forever” e dicendosi pronta ad una cena assieme alla moglie di Paolo Bonolis.

Qualche utente allora l’ha accusata di gelosia nei confronti di Adriana, scrivendo “Comunque si vede che l’hai presa bene che come opinionista hanno preferito prima l’Elia e poi la Volpe, invece che te”. La Rusic ha allora replicato: “Sono scelte! Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che palle”.

Rita Rusic Vs Adriana Volpe: “opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente”

Rita Rusic, che si prepara a partecipare alla prossima edizione di Pechino Express assieme al suo fidanzato, critica Adriana Volpe e la ritiene inadatta nel ruolo di opinionista. Tanto che, in un nuovo tweet, replica ancora a chi l’accusa di gelosia: “Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente”. Ricordiamo che entrambe hanno partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020, e già in quell’occasione tra loro ci sono stati alcuni scontri e una ben poca simpatia reciproca. Cosa che spiega come, ancora oggi, la Rusic sia pronta a criticare la collega.

