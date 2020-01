Rita Rusic/ Tutti pazzi per la diva: “il mio parrucchiere? A Parigi!” (Grande Fratello Vip)

Il web ha già eletto Rita Rusic come l’unica, vera diva di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex di Vittorio Cecchi Gori, infatti, in poco meno di una settimana, è riuscita a inanellare una serie di risposte a effetto, che in men che non si dica hanno conquistato il popolo di Twitter. Diva a 360 gradi, Rita Rusic non ha nascosto infatti di volare fino a Parigi per potersi concedere un’acconciatura dal suo hairstylist preferito: “Se vado spesso a Parigi? – ha detto ad Antonio Zequila – Per le sfilate di moda e per il mio parrucchiere. Ce l’ho lì”. La gieffina ha poi segnato un ulteriore gol quando Fabio Testi, commentando le scelte autoriali sul cast, ha affermato che il gruppo è “amalgamato bene”: “Talmente bene – si legge su Il Tempo – che non succede mai niente”, ha sottolineato la Rusic, incurante del fatto di avere, a pochi metri di distanza e quasi sicuramente in ascolto, proprio gli autori del format. È per queste ragioni che oggi Rita Rusic continua a conquistare pubblico e fan, in un testa a testa contro i due campioni di spontaneità Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese. Saranno loro a darle del filo da torcere? (Agg. di Fabiola Iuliano)

Rita Rusic: “Noi uniti dai figli”

Rita Rusic ha già detto la sua sulla possibilità di ritornare con il marito Vittorio Cecchi Gori, entrato nella Casa in una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip 4. Alfonso Signorini non ha esitato a chiedere all’imprenditrice se ci fosse la possibilità di un ritorno di fiamma, ma la donna ha risposto con un secco “no”. “Noi siamo comunque uniti dai figli, dalla famiglia. Spero che si occupi, che parli, che senta… che vada tutto bene”, ha detto al conduttore, “dopo tante battaglie, tragedie, avvocati e silenzi, sono contenta che ci sia un rapporto vero, di rispetto”. Sempre un po’ sulle sue, attentissima alla forma fisica, Rita in queste ultime ore ha preferito non entrare troppo in confidenza con Patrick Ray Pugliese. Durante la colazione di domenica, il concorrente a rischio eliminazione infatti l’ha interrogata in merito al suo lavoro e soprattutto se ricordasse qualcosa del film Attila – Flagello di Dio oppure se sia ancora in contatto con Diego Abatantuono. Mentre mescolava la minestra di verdure, l’imprenditrice ha speso pochissime parole sulla pellicola: dopo tutto sono trascorsi tanti anni e di certo non le vengono in mente le battute del suo personaggio. “Con Diego ci siamo visti, anche per altri lavori”, ha detto invece sull’attore.

Rita Rusic, la ex di Cecchi Gori al Grande Fratello Vip

Rita Rusic si è comportata da signora: questo il verdetto di Michele Cucuzza in seguito all’ultima puntata del Grande Fratello Vip. “E’ sempre difficile. Perchè una cosa facile è quando viene una persona che ami, che te l’abbracci, che le dici delle cose…è più facile”, ha commentato l’imprenditrice in merito all’incontro con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori. “Hai agito in maniera gentile, generosa, ma anche con distacco per far capire… da signora, da vera signora”, ha detto invece il giornalista. Clicca qui per guardare il video di Rita Rusic e Michele Cucuzza. Le difficoltà per la Rusic però non sono finite con la puntata dello scorso venerdì, visto che nelle ore successive ha dovuto calmare in più di un’occasione l’amica Antonella Elia. La showgirl è sempre più inviperita nei confronti di Fernanda Lessa e l’imprenditrice ha cercato in ogni modo di tranquillizzarla, anche se senza successo. “Sai oggi è anche più tranquillo, perché i ragazzi si sono intristiti, vedi sia Ivan che Denver, hanno capito che possono essere vulnerabili e tutti possono essere nominati”, ha detto invece a Barbara Alberti in un momento di confidenza, sicura che la Casa le regalerà di certo la vittoria umana, anche se forse non arriverà fino alla finale del programma. “Ero rimasta male per la nomination all’inizio, ma adesso è diverso. Capisco che per i ragazzi sia più difficili, sono giovani”, ha sottolineato ripensando ai primi giorni nella Casa.



