Rita Rusic/ Valeria Marini lancia la polemica! Replicherà stasera? (Grande Fratello Vip)

Rita Rusic è ancora nei pensieri di Valeria Marini, sua antica rivale che ha rivisto al Grande Fratello Vip 4 durante la scorsa puntata. In settimana, la burrosa showgirl è stata ancora una volta ospite di CR4 – La Repubblica delle Donne e ne ha subito approfittato per parlare di quanto avvenuto nella Casa. “Io sono andata lì perchè Alfonso mi ha chiesto di fare questa incursione, intanto perchè la casa del Grande Fratello Vip mi ha regalato tante emozioni”, ha dichiarato, “poi anche perchè volevo mettere un punto a tutte queste cose perchè se ne sono dette davvero tante e tante bugie nei miei confronti”. Si ritorna quindi a parlare del suo ex rapporto con Vittorio Cecchi Gori e di come secondo la Rusic avrebbe trattato i figli nati dal loro matrimonio. “I litigi portano brutta energia e io nei fatti loro non mi sono mai immischiata. Sfido chiunque a trovare una dichiarazione mia contro questa persona”, ha aggiunto parlando ancora dell’imprenditrice. Secondo la Marini, Rita Rusic avrebbe potuto risolvere i suoi problemi con l’ex marito o con lei senza mettere in mezzo la stampa. “Con i figli avevo un ottimo rapporto e quando c’erano tensioni tra loro aiutavo a portare la pace e non vado a rovinare la famiglia. Non ne voglio più parlare. Inizialmente nemmeno volevo andare lì”, ha proseguito prima di dire la sua anche su Antonella Elia. La showgirl si augura che, a fronte di quanto le ha detto in seguito al confronto con la Rusic, possa essere allontanata dal programma. Clicca qui per guardare il video di Valeria Marini.

Rita Rusic, Grande Fratello Vip 4: lo scandalo della settimana

Rita Rusic coinvolta in uno scandalo al Grande Fratello Vip 4. In seguito alla diretta dello scorso mercoledì, l’imprenditrice è stata immortalata in una breve clip pubblicata da Alberto Dandolo sui suoi profili social, poi riportata anche da Dagospia. Nel video si può notare la Rusic mentre porta le sue mani alle parti intime, un gesto che secondo il giornalista nasconderebbe l’autoerotismo. Instagram ha provveduto nell’immediato a cancellare il contenuto incriminato, visto che si tratta di immagini più che espliciti, ma intanto anche i social sono insorti contro il giornalista. “Si è messa un semplicissimo ovulo medicinale”; “Certo che voi uomini non sapete un c***o. Si sta mettendo una crema o una cosa del genere, fate pena”; “Non è vero un tubo, ha rimesso le mutande a posto, nient’altro”; “Si vede benissimo che aveva in mano un ovulo, maliziosi depravati”, hanno scritto in molti. Quella notte, le telecamere hanno preferito staccare subito la regia e non inquadrare più la capsula in cui si trovava Rita Rusic, per cui solo chi ha guardato la diretta a notte inoltrata ha potuto seguire tutti i gesti dell’imprenditrice ed intuire cosa sia successo in realtà. Le fan però sembrano più che sicure che il gesto della concorrente non abbia nulla a che vedere con il piacere personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA