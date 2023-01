Ritiro Kyrgios/ “Se vinco l’Australian Open smetto al 100%, voglio rilassarmi”

RITIRO KYRGIOS, L’AUSTRALIANO CONFERMA: SE VINCO UNO SLAM MOLLO!

Nick Kyrgios ha le idee chiare sul suo futuro. Il tennista australiano ha confermato che in caso di vittoria agli Australian Open si ritirerà dal tennis: “Al 100 percento, confermo quanto detto tempo fa, ovvero che se vinco uno Slam lascio questo sport. Voglio rilassarmi e bere e mangiare ciò che voglio. Il nostro è uno stile di vita duro”.

Parole in linea con lo stravagante stile tennistico del numero uno australiano, ventunesimo nel ranking Atp, che ha sempre sostenuto che al netto della sua invidiabile tecnica tennistica ha sempre e solo giocato per divertire e divertisti piuttosto che rincorrere in maniera maniacale il successo. Talvolta le due cose si sono unite come capitato nei tornei 500 di Tokyo nel 2016, Acapulco nel 2019 e l’accoppiata Washington 2019-2022 dove Kyrgios è riuscito a conquistare il trofeo.

RITIRO KYRGIOS, IL TENNISTA: “È UN SACCO DI LAVORO E MOLTO DURO”

Nick Kyrgios, ai margini della partita di esibizione a Melbourne contro Novak Djokovic, ha spiegato più nel dettaglio: “È un sacco di allenamento e molto lavoro. L’ho fatto un po’ l’anno scorso e ho avuto un anno fantastico per dimostrare che sono ancora uno dei migliori. Cercherò di ripeterlo quest’anno, e spero di farcela, ma sarà difficile”. Nick affronterà nel primo turno del torneo casalingo il russo Roman Safiullin per poi eventualmente giocarsela con il vincente del derby tutto francese tra Richard Gasquet e Ugo Humbert.

