Rkomi a Capodanno in musica/ Riuscirà a scrollarsi di dosso gossip su Beatrice Quinta di X Factor

Rkomi, Capodanno in musica: un anno vissuto alla grande

Rkomi, tra gli ospiti di Capodanno in musica, si è lasciato andare, aprendosi al pubblico in due lunghe interviste. Infatti il 28enne milanese ha voluto chiudere questo suo anno confidandosi con il suo pubblico. Questo è stato un anno vissuto alla grande, dove ha guidato i suoi Santi Francesi alla vittoria in X Factor, ma precedentemente era riuscito a ottenere ben sette dischi di platino con il suo album Taxi Driver che ha seguito il successo del singolo Insuperabile, presentato a Sanremo. Senza dimenticare la brillante esperienza appena vissuta nel reality di Prime Video, Celebrity Hunted, dove il cantante si è decisamente fatto valere agli occhi del pubblico. Rkomi ha quindi rilasciato un’intervista telefonica ad Amica, mostrando subito tutte le sue debolezze, per lui infatti le interviste finiscono con l’essere sedute psicologiche e tutto ciò non fa che portargli ansia

In questa intervista, grande spazio è stato dato alla sua esperienza da testimonal pubblicitario per One Million, il profumo di Paco Rabane che portava con se nello zaino, anche durante le riprese del programma di Amazon. Un Rkomi a metà tra il nostalgico e il divertito ha rivelato che lui, da giovane, era solito rubare il profumo del fratello e che ha imparato dalle ragazze che dietro ogni fragranza si trova un mondo. One Million lo ha quindi conquistato perché per lui vuol dire freschezza, lo riporta proprio in quegli anni della gioventù, lo fa sentire di nuovo un ragazzo

L’artista milanese Rkomi, in questo suo momento di grande notorietà, ha rilasciato un’ampia intervista anche sulle pagine di Vanity Fair. Mirko Martona, questo il nome del cantante, ha prima fatto un bilancio in merito alla sua esperienza a X Factor, dove ha cercato di non tradirsi, cercando di essere un fratello per il suo team, per entrare in confidenza con la macchina operativa che si trova dietro al palco, cioè con gli autori, i macchinisti e i redattori del programma. Tutto sembra essere filato per il verso giusto tanto che al termine di questa esperienza gli è parso di essere come in famiglia anche se non è mancato qualche litigio, messo poi subito a tacere. Il reality ha mostrato un Rkomi deciso, pronto a esprimere la sua opinione, senza troppi giri di parole, ma lui si comporta così anche nella vita. Non è un appassionato di internet, non sente di far parte del mondo di Instagram e delle sue storie, per lui è importante esprimersi tramite la musica. Inoltre, si definisce un osservatore, e non ama troppo l’idea di poter bruciare la carriera di qualcuno soltanto per un’audizione che può sempre andare male, non è un uomo che concede solo un’occasione.

La principale sicurezza di Rkomi è però quella di non essere pronto ed è consapevole di non sapere tutto. Vive in un flusso artistico e spera di poter diventare un musicista a tutto tondo anche se per ora non suona il piano come davvero vorrebbe. Nell’intervista non poteva essere lasciata fuori l’affaire con Beatrice Quinta. In quest’angolo del gossip Rkomi ha però deciso di non rilasciare nessuna dichiarazione in merito preferendo esprimersi sui suoi pupilli, i Santi Francesi, da lui descritti come un gruppo capace di tirare fuori il meglio da ogni situazione. Tra i suoi futuri programmi ci sono diversi viaggi, a gennaio infatti partirà per staccare la spina. Questo spazio ritagliato tutto per se è un viaggio, in realtà, già programmato da tempo, ma i suoi fan avranno occasione di ammirarlo ancora, prima della fine dell’anno, infatti suonerà il 23 dicembre a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, il 30 a Napoli e il 31 sarà infine a Bari per il Capodanno. In mezzo ci sarà la meritata pausa famiglia, infatti passerà il Natale con i suoi sperando di divertirsi.











