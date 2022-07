Rkomi/ “Ho bisogno di partire un po’”, dopo la rottura con Paola di Benedetto…

Rkomi, nuovi progetti all’orizzonte: “Si va avanti facendo il massimo”

Rkomi è uno dei cantanti più chiacchierati del momento. Con la sua musica ed il suo fascino autentico ha conquistato i cuori dei fan, catturando l’attenzione anche di volti noti del mondo dello spettacolo. E’ risaputa, ormai, la sua storia d’amore flash con Paola di Benedetto, già dimenticata e probabilmente archiviata. E’ una fase un po’ così per Rkomi, alle prese con una popolarità immensa ed un’estate ricca di successi.

Nella sua testa, adesso, c’è solo il lavoro e non deludere chi ha creduto in lui e soprattutto se stesso. “Si va avanti credendoci e facendo il massimo”, ha dichiarato Rkomi in una bella intervista rilasciata al sito radioitalia.it. Nel corso dell’intervista il cantante ha parlato del suo passato “un po’ nomade” rievocando ricordi piacevoli delle su estati in Liguria.

Rkomi e il futuro: “Ho bisogno di partire un po’”

Nessuna menzione, invece, all’amore e alla storia con Paola di Benedetto. L’artista, come dicevamo, in questo momento ha in mente altro. E per il futuro, non troppo lontano, Rkomi spera di riuscire a ritagliarsi del tempo per se stesso, per ricaricare le pile dopo un periodo lavorativamente molto intenso e che fa intravedere nuovi progetti all’orizzonte: “Magari non supererò i dischi di platino, non è neanche importante, ma farò arrivare qualcosa di me di diverso. Non ci sto ancora lavorando, mi sono imposto di non andare in studio fino a fine tour. Quindi aspetterò il tour, X Factor e parto. Ho bisogno di partire un po’” , le sue parole al sito radioitalia.it

