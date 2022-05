Rkomi/ Pronto a dedicare “Insuperabile” al Milan campione d’Italia?

Rkomi sarà tra gli ospiti di Radio Italia Live oggi, 22 maggio 2022, dove potrebbe cantare Insuperabile. Il giovane artista meneghino sta affrontando un inizio di 2022 veramente emozionante e importante per la sua carriera; dopo il buon successo riscosso con il brano portato sul palco di Sanremo infatti, sono state tante le comparse sul palco di Rkomi. Dalla recente esperienza sul palco della manifestazione Battiti Live alla bella performance al concertone del primo maggio e ora la serie di date dal vivo in quel del Fabrique di Milano. E proprio al Fabrique di Milano qualche giorno fa durante la sua seconda data, Rkomi ha avuto una bella sorpresa che ha rincuorato la sua grande fede milanista. Quella sera infatti al concerto erano presenti due pilastri del team rossonero, Tonali e Calabria, due giovani talenti del club milanese tra i suoi giocatori preferiti della squadra di quest’anno del cantante. Rkomi ha aperto la sua scaletta proprio con il brano di Sanremo “Insuperabile”, probabilmente come buon auspicio anche per l’ultima giornata di campionato che potrebbe consacrare il Milan vincitore dello scudetto 2021/2022. Sul palco durante questi concerti milanesi di Rkomi, tanti altri ospiti graditi: Da Irama a Roshelle, da Elodie a Sfera Ebbasta.

Rkomi, chi è la sua fidanzata?/ "Io non la amo, aspetto quel momento"

Rkomi, non solo musica ma anche sport

Ma Mirko Manuele Martorana, questo il vero nome di Rkomi, non è solo appassionato di musica, ma anche di sport e per lui le due cose vanno di pari passo. Fin da ragazzino Rkomi dice di dedicare almeno due ore della sua giornata all’allenamento, nello specifico pratica Thai Box, disciplina e sport di cui è appassionato e di cui ama non solo l’allenamento della forma fisica, ma anche quello della forma mentale. Insomma lo aspettiamo a Radio Italia Live il 22 maggio, sicuri che non ci deluderà con la sua musica e la sua perfetta forma. Tornano proprio alla musica un altro brano diventato ormai vero e proprio cavallo di battaglia per il giovane autore è la cover di “Fegato spappolato” di Vasco Rossi, brano che sta riscuotendo grande successo anche nella sua personale reinterpretazione e e che ci aveva già allietato sul palco di Sanremo in compagnia dei Calibro 35. Tutto questo in attesa del tour vero e proprio, che si intitolerà Insuperabile Tour e sarà in partenza a giugno.

Rkomi ha una fidanzata?/ "Frequentazione in corso...", ma resta un mistero

Il video di Insuperabile di Rkomi

LEGGI ANCHE:

RKOMI A BATTITI LIVE/ "Maleducata con Dargen D'Amico? Ecco come l'abbiamo scritta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA