Rkomi rompe il silenzio su Paola Di Benedetto dopo l’addio/ “Il gossip non mi scoccia. Lei e Blanco? Non so…”

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, riportata da Isa e Chia, Rkomi parla anche della fine della sua storia con Paola Di Benedetto. I due sono stati paparazzati da Chi pochi mesi fa mentre si scambiavano un bacio; da allora la coppia è pian piano uscita allo scoperto, con una foto social insieme a Fedez e Chiara Ferragni, ma qualcosa è andato storto.

Nonostante la loro storia sia stata breve, il cantante rompe il silenzio sulla rottura con la speaker e il gossip secondo cui è attualmente fidanzata con Blanco: “Di Paola e Blanco non so nulla… il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no“. Dunque, tra i due sembra tutto finito, un fuoco di paglia che ha preso fuoco in fretta e, altrettanto in fretta, si è spento.

Sempre in occasione di un’intervista al Corriere della Sera, riportata da Isa e Chia, Rkomi svela come vive le relazioni e come le inserisce nei testi delle sue canzoni. L’artista dichiara: “I miei album sono principalmente incentrati sulle relazioni, durature o meno che siano“.

E ancora: “Mi attacco molto alle presenze femminili che incontro, credo sia perchè sono sempre stato in mezzo a sole donne. Mia mamma ha cinque sorelle e ha cresciuta da sola me e mio fratello“. Il cantante continua svelando quale sia la sua donna ideale: “A sua volta mia nonna, una che si è fatta da sola, ha cresciuto da sola tutti quei figli. Il mito della donna forte ce l’ho sempre avuto e nelle mie relazioni, di amore e di amicizia, cerco quel tipo di donna“.

