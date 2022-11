Robbie Williams, la moglie Ayda Field: “La nostra vita sessuale è morta”/ “Siamo come semplici coinquilini”

Ayda Field, la moglie di Robbie Williams rivela: “La nostra vita sessuale è completamente morta”

Ayda Field e Robbie Williams sono marito e moglie dal 2010. Oggi genitori di quattro figli, i due si mostrano spesso sui social in momenti divertenti, ricchi d’affetto, tipici di una famiglia felice. Eppure, come spesso accade alle coppie di lunga data e con figli, la vita sotto le lenzuola non è più quella dei primi tempi insieme.

A parlare è stata Ayda durante l’ultima puntata del suo podcast Postcards from the Edge. “La vita sessuale con mio marito è completamente morta”, ha ammesso, seppur con tono ironico. “Non ricordo l’ultima volta che sono andata a letto con Rob nello stesso momento. Quando c’era romanticismo sì. Dormivamo insieme anche solo per esigenze fisiche. Ma adesso questa cosa è completamente morta”, ha spiegato la moglie del celebre cantante.

Ayda Field: "Robbie russa troppo, è un orso che dorme"

A contribuire a questa situazione in camera da letto sono, come svela la donna, anche i loro quattro figli: Teddy, 9 anni, Charlie, 8, Coco, 3, e Beau di 2. Da quando ci sono loro nella vita coniugale, il loro letto “è diventato uno spazio di lavoro. Potrei anche fare il letto a forma di tavolo da ping pong e giocare di tanto in tanto. Poi allontanarci in altri angoli per dormire”, ha scherzato la donna.

Le dichiarazioni di Ayda Field sulla sua vita coniugale non si sono però fermate qui. La donna ha parlato delle abitudini del marito, rivelando: “Robbie russa troppo, prima non era così. A volte lo colpisco con la gamba, lo spingo. Spesso funziona, poi ritorna a russare”. Lo ha perciò definito ‘un orso che dorme’: “Onestamente, potrebbe entrare il Gruffalo e Rob sarebbe lì con la sua piccola ghianda nel letto e non se ne accorgerebbe nemmeno. Ci sono terremoti a Los Angeles, ma niente lo sveglia”, ha concluso.

