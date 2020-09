Roberta Beta “Dopo il tradimento ho trovato l’amore”/ “Un uomo puro…”

Presentazione ufficiale sui social per Roberta Beta che ha mostrato al mondo (almeno ai suoi fan) il suo nuovo amore, quello che ha definito un “uomo puro”. Proprio nei mesi scorsi l’ex gieffina ha annunciato di essere tornata single dopo aver passato sette anni con un uomo, sei di convivenza, salvo poi scoprire che lui la tradiva quasi per sbaglio. Un giorno, quando si trovava nel suo ufficio, ha letto un messaggio ricevuto sul telefono del compagno, il messaggio di una donna che gli diceva di sentire la sua mancanza e di amarlo tanto. Lui ammise che si trattava di un’amica che gli voleva molto bene ma da quel momento lei è sparita e non l’ha più rivisto. Per fortuna in questo catastrofico 2020, Roberta Beta ha avuto la fortuna di incontrare un altro uomo con il quale ha posato per una foto che ha postato su Instagram.

ROBERTA BETA HA TROVATO L’AMORE DOPO IL TRADIMENTO DEL COMPAGNO

La bella gieffina appare sorridente e felice e in molti hanno apprezzato il suo sorriso ma anche quello che sembra essere un bell’uomo, che la stringe a sé nella foto. Naturalmente Roberta Beta si è limitata a postare la foto senza fare il suo nome e senza cedere alle presentazioni ufficiali scrivendo solo: “Finalmente! #estate2020 un’estate da ricordare….”. I fan si sono messi già alla ricerca di indizi sul fortunato fidanzato di Roberta Beta ma ancora non è arrivata nessuna risposta ufficiale da parte sua. Staremo a vedere quello che succederà…

Intanto, ecco il post integrale:





