Roberta Beta, furto in casa nel giorno del compleanno/ Foto: “Grazie del regalo”

Compleanno amaro per Roberta Beta. La concorrente del primo Grande Fratello, oggi opinionista nei salotti di Barbara D’Urso e speaker radiofonica, ha trovato infatti una brutta sorpresa una volta rientrata in casa: l’intrusione dei ladri. La Beta ha infatti postato una foto in cui si vede la casa messa a soqquadro: cassetti aperti, scatoli gettati a terra, buste, abiti, tutto aperto, prova del passaggio dei ladri. “Tanti auguri a me e grazie del regalo!” ha allora scritto, amara, Roberta Beta nella didascalia dello scatto fatto appena tornata a casa. “Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia!#sorrideresempre #resilienza #happybirthday #vaffaday a casa avrebbe voluto esserci mio figlio ma io sono andato a prenderlo per portarlo al mare… lì si che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene!”, ha quindi spiegato.

Roberta Beta e la blefaroplastica/ “Ho aspettato 15 anni, non ho più mio sguardo ma…”

Roberta Beta tranquillizza tutti dopo il furto: “Va tutto bene”

Roberta Beta ha cercato di trovare il lato positivo, spiegando che sarebbe potuta andare peggio qualora suo figlio fosse stato in casa. Invece ha trascorso una giornata al mare, evitando, fortunatamente, il terribile incontro. L’ex gieffina fa inoltre sapere che non ci sono stati gravi danni o oggetti di valore derubati, sottolineando di non avere in casa qualcosa di prezioso al punto tale da ingolosire i malfattori. Resta, dunque, uno spavento e la rabbia dell’intrusione nella proprietà. Al momento non ci sono notizie su possibili sospettati o colpevoli del furto, né, quindi, possibili arresti in atto. Dettagli che potrebbe presto rivelare proprio Roberta Beta.

Roberta Beta "Dopo il tradimento ho trovato l'amore"/ "Un uomo puro..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Beta (@robertabetareal)

LEGGI ANCHE:

Roberta Beta "Tradita dal mio compagno dopo 7 anni"/ "Ho scoperto un messaggio e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA