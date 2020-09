Roberta Bruzzone a Ballando con le Stelle/ “Cast stimolante! Da concorrente dissi no”

Ballando con le Stelle 2020 riparte ufficialmente il prossimo 19 settembre e a tornare negli studi Rai del Foto Italico sarà anche Roberta Bruzzone, nella sua postazione a “bordo campo”. Lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci slitta di una settimana, come confermato dalla stessa padrona di casa in un video social, ma la criminologa più famosa del piccolo schermo assicura: “Non dovrebbero esserci altri slittamenti”. Lo ha confermato intervenendo telefonicamente a Rtl 102.5 come riferito dal giornalista ed esperto di gossip Francesco Fredella. Nei giorni scorsi si era parlato anche di una “anti-giuria” che avrebbe dovuto affiancare la tradizionale giuria dello show ma rivestendo pareri diametralmente opposti. “Non lo so, sinceramente. La trovo una bella idea. Vivacizza il dibattito. Ma quello che è stimolante, secondo me, è il cast”, ha assicurato la criminologa. Roberta Bruzzone ha poi svelato un retroscena inedito. Stando al suo racconto, Milly Carlucci la contattò come concorrente ma rifiutò: “Dopo di che, nell’edizione successiva, mi ha offerto questo ruolo”, ha proseguito. Ma qual è esattamente il suo compito a Ballando con le Stelle? “Analizzo il comportamento dei concorrenti: quello che faccio – praticamente – nella vita lavorativa, ma in scenari diversi”.

ROBERTA BRUZZONE TORNA A BALLANDO CON LE STELLE 2020

Roberta Bruzzone si prepara al grande ritorno televisivo dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. Nelle prossime settimane la rivedremo nello show della prima serata di Rai1 in una veste inedita ma non tanto distante da quella che quotidianamente assume nella sua professione di criminologa. Sul piano privato è legata a Massimo Marino, membro delle Forze dell’Ordine e con il quale ha pronunciato il fatidico “sì” sul litorale romano. Con lui, ammette, ha un bellissimo rapporto anche grazie alle passioni che condividono, a partire dalle moto. “Da bambina avevo il pallino per le moto, le Ducati e poi sono arrivate le Harley grazie a mio marito Massimo”, ha dichiarato. Non di rado la Bruzzone si fa vedere in abiti del tutto inediti, ovvero giubbotto di pelle e camperos. E per soddisfare la sua grande passione, lo scorso anno Roberta ha girato l’America in sella alla sua due ruote proprio con il marito. Quest’anno, anche a causa dell’emergenza Covid, ha deciso di bissare la restando in Italia: “Abbiamo fatto il giro delle Dolomiti e poi in Sardegna”, ha rivelato l’amata criminologa.



