Roberta Bruzzone “Un figlio? Non mi interessa diventare madre”/ “Un reality? Mai!”

Roberta Bruzzone, ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities, si sbottona non solo sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle ma anche sulla sua vita privata. La nota psicologa, criminologa e volto televisivo preferisce tenere la sfera privata lontana dai riflettori ma sappiamo che è sposata da tempo con Massimo Marino, che lavora nell’arma. I due, però, non hanno figli insieme e la Bruzzone, in diretta radio, confessa che quello di diventare madre non è mai stato un suo desiderio. “Non mi interessa diventare madre, non mi è mai interessato e non credo di cambiare idea al mio 48esimo compleanno. La maternità non è mai stata nei miei progetti.”, ha ribadito la Bruzzone, che oggi, 1 luglio, festeggia proprio il suo compleanno. Per l’occasione si gode qualche giorno di vacanza con suo marito: “Siamo in Sardegna, – ha annunciato – staremo qui qualche giorno per festeggiare poi sarà un’estate comunque di lavoro perché ho anche un nuovo libro in cantiere dedicato ai pericoli del web.”

Tornando invece all’aspetto televisivo, Roberta Bruzzone nega categoricamente la possibilità di vederla un giono in qualche reality come concorrente. “Escludo la possibilità di partecipare a reality nell’arco di tutta la mia vita. Ho già rifiutato diverse proposte dei principali reality e manterrò questa linea. Si tratta di una possibilità che non mi interessa percorrere.”, ha ammesso. D’altronde, tra impegni lavorativi e amore, la Bruzzone si dedica alla sua grande passione: il rock. “La vena rock la esercito ampiamente nella rock band con cui mi esibisco già da diverso tempo, i Rock Riders. Io canto.”, ha spiegato in diretta radio.

