Roberta Capua/ Dieci anni d’amore con Stefano Cassoli e quella critica alla TV

Ci ha accompagnato su Rai 1 nei mesi più caldi con “La vita in diretta estate” e oggi Roberta Capua ci torna come concorrente di Amadeus per una nuova puntata de I Soliti Ignoti. È proprio di TV ha recentemente parlato la conduttrice, con parole abbastanza critiche. “La tv non è meritocratica? Confermo. Oggi in televisione ci sono tante persone che hanno fama e che non hanno il merito per stare in televisione, nel senso che spesso si presentano con la qualifica di ‘figli dei reality’, ‘figli dei social network’.” ha dichiarato in una recente intervista.

Roberta Capua/ "Morte Raffaella Carrà? La notizia che non avrei mai voluto dare"

Roberta Capua, tra TV e famiglia: la scelta per il figlio

“La tv di oggi non è meritocratica e bisogna fare i conti con questo limite.” ha ribadito la conduttrice. “Io faccio un passo per volta, senza guardare troppo lontano, senza molte aspettative e sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro” ha aggiunto la Capua. Ricordiamo che Roberta è felicemente sposata dal 2011 con Stefano Cassoli, imprenditore bolognese dal quale ha avuto un figlio, Leonardo. Proprio per dedicarsi alla sua famiglia, qualche anno fa Roberta ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Recentemente però è tornata ad essere una delle grandi protagoniste della Rai.

