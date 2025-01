La separazione dal marito Stefano Cassoli ha pesato come un macigno sul suo cuore. Ma oggi Roberta Capua torna a vedere la luce, dopo un periodo difficile che la showgirl condivide apertamente col pubblico. “Ho sofferto moltissimo”, spiega in una intervista rilasciata a Storie di Donne al Bivio, dove faticosamente ripercorre le tappe dolorose del suo matrimonio al capolinea. Nel corso dell’ospitata da Monica Setta, Roberta Capua confida di essere stata portata alla scelta della separazione. Una decisione che non avrebbe mai voluto prendere in principio, ma ad un certo punto si era resa conto che era inevitabile.

Così dopo un periodo di incomprensioni e tensioni, Roberta Capua e il suo ex marito Stefano Cassoli hanno deciso di dire basta e prendere strade diverse. E’ stata lei a chiedere la separazione, dunque, quando ha capito che c’era poco da fare per salvare la loro storia.

E’ servito riflettere con lucidità e consapevolezza su una relazione che aveva imboccato una strada sbagliata. Eppure Roberta Capua era certa che con Stefano Cassoli sarebbe andata avanti per sempre. Ammette di aver pensato più volte di aver trovato l’uomo della sua vita, avendo con lui messo al mondo il figlio Leonardo, uno dei tanti traguardi raggiunti insieme.

In cuor suo, quando ha chiesto la separazione, sperava che il compagno provasse a ricucire il rapporto, magari prendendo in mano la situazione. La sua reazione, però, è stata più arrendevole che combattiva. Altro elemento che ha fatto sprofondare definitivamente la coppia. “Ecco cosa non gli perdono: non aver cercato di tenere con le unghie e con i denti insieme questa relazione. Ci sono crisi da cui ci si può riprendere e a noi non è accaduto. Qui si è rotto tutto definitivamente”, l’amaro commento della Capua.