Roberta Capua/ “Ritorno in Tv? Difficile, sarò lontana da mio marito Stefano e…”

Roberta Capua si prepara a fare il suo ritorno alla conduzione. La presentatrice guiderà “Estate in diretta” con Semprini e ammette di esserne molto contenta, così come suo marito Stefano e suo figlio: “Sono molto contenti per me, anche se non sarà facile stare lontani, sarà la prima volta. – ha raccontato la Capua in un’intervista rilasciata a Il Giornale – Farò la pendolare da Bologna dove viviamo. Leonardo è fiero di quello che faccio, anche se non è molto interessato a questo tipo di programmi. Tra i suoi amici ero molto popolare da concorrente di MasterChef”, ha aggiunto la conduttrice. Roberta, però, svela di non aver sentito troppo la mancanza della TV: “No, perché la maternità può essere totalizzante.”

Roberta Capua e il rapporto col figlio Leonardo: “È nato quando avevo 39 anni”

Proprio su suo figlio Lorenzo e il rapporto con una mamma famosa, Roberta Capua ha raccontato: “Mio figlio è nato quando io avevo 39 anni, avevo già fatto tante cose, non avevo fame di carriera. Ho avuto voglia di tornare quando Leonardo è diventato grandicello”. Nell’intervista Roberta ha parlato anche del rapporto col suo corpo e la sua età (la conduttrice è una over 50): “Non mi spaventano le rughe. Curo il mio aspetto, ma senza ossessioni: la ricerca spasmodica della gioventù fa sembrare ancora più vecchie.” ha ammesso.

