Classe 1968, Roberta Capua è diventata nota al grande pubblico vincendo il concorso di Miss Italia e, successivamente, al concorso di Miss Universo piazzandosi al secondo posto. Pochi giorni dopo arriva l’esordio in tv accanto a Claudio Cecchetto nella trasmissione Vota la voce. E’ l’inizio di una carriera che l’ha portata, nel corso degli anni, a condurre trasmissioni importanti come fantastica Italia accanto a Giancarlo Magalli, Uno Mattina con Luca Giurato e Buona domenica sostituendo Laura Freddi accanto a Maurizio Costanzo.

Dopo essersi allontanata per un periodo dalla tv per dedicarsi alla famiglia, rientra gradatamente partecipando come concorrente a diversi programmi come Caduta libera, MasterChef Italia aggiudicandosi in ultimo la vittoria. Dopo la scelta di Rai di cancellare “Oggi è un altro giorno”, il programma condotto da Serena Bortone, è stata in bilico per la conduzione de La volta buona, programma che è stato poi affidato a Caterina Balivo.

La gravidanza e l’allontanamento dalla tv: le parole di Roberta Capua

Diventare mamma è stato il regalo più bello che la vita potesse fare a Roberta Capua che, in un’intervista rilasciata a Storie di donne al bivio, ha raccontato di aver seguito un’alimentazione particolare per restare incinta. “Alimentazione ed erbe dal sapore orrendo” – ha raccontato a Monica Setta. “Una mia amica mi dice di andare da questo medico cinese, un professore dell’Università di Pechino. Lui mi ha visitata e mi ha detto che avevo degli squilibri che dovevo colmare. Mi ha dato una dieta particolare e mi ha detto che mi avrebbero aiutato. E dopo pochi mesi dalla nostra conoscenza sono rimasta incinta. Ho perso un primo bambino tre mesi prima di rimanere incinta di Leonardo”.

Con la nascita di Leonardo, la Capua ha deciso di allontanarsi dalla tv, nonostante la sua carriera fosse all’apice, e dedicarsi totalmente al suo bambino. Tornare in tv dopo quel periodo, però, non è stato affatto facile anche se, tornando indietro, lo rifarebbe. “Penso che siano scelte molto personali. Non ho rimpianti, sono stati anni belli per me”, ha detto a Verissimo.