Roberta Carluccio e Steven Basalari rapinati a Mykons/ Lo sfogo degli influencer: “Hanno distrutto tutto”

Roberta Carluccio e Steven Basalari rapinati a Mykonos

Non è finita nel migliore dei modi la vacanza di Roberta Carluccio e Steven Basalari in quel di Mykonos. I due, durante il soggiorno nell’esclusiva città greca, hanno pubblicato diversi contenuti sui social mostrandosi rilassati e sereni. L’ultimo giorno di vacanza, però, non ha regalato gioie alla coppia che si è ritrovata la camera sottosopra a causa dell’intromissione dei ladri. Valigie aperte e camera a soqquadro per i due influencer, molto seguiti su Instagram e su Tik Tok.

A raccontate il tutto è stato Steven Basalari che, su Tik Tok, ha pubblicato un video mostrando la camera distrutta e raccontando cosa hanno portato via i ladri. L’imprenditore, però, ha trovato anche la forza di scherzare e sdrammatizzare la situazione.

Il racconto di Roberta Carluccio e Steven Basalari sul furto subito

“Questo è un video che non avrei mai voluto fare”: comincia così lo sfogo social di Steven Basalari che poi mostra alcune immagini della camera distrutta dall’intrusione dei ladri. Entrati in camera, i due influencer si sono immediatamente resi conto di aver ricevuto la visita di alcuni criminali avendo trovato tutta la camera in disordine, le valigie aperte e i vestiti sparsi per terra e sul letto. Un finale di vacanza con il botto per la coppia che, dopo la rabbia per l’accaduto, ha provato a reagire.

Oltre a raccontare il fatto su Tik Tok, infatti, Steven Basalari ha pubblicato anche alcune storie sul suo profilo Instagram dove ha scherzato sulla reazione della fidanzata. «Per fortuna Roberta era armata», ha detto mostrando l’influencer con un fermaglio per capelli.

